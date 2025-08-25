Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дороги в Латвии сравнялись с литовскими — уверен глава Автодорожной ассоциации

Редакция PRESS 25 августа, 2025 11:05

Бизнес 0 комментариев

Председатель правления ассоциации Latvijas ceļu būvētājs (Латвийский дорожный строитель)  Андрис Берзиньш в эфире TV24 заявил, что качество латвийских дорог в последние годы сравнялось с литовскими, а по некоторым показателям стало даже лучше. Однако, по его словам, тревогу вызывает то, что правительство сокращает финансирование, фактически «стреляя себе в ногу».

Так Берзиньш прокомментировал слова автоэксперта Паула Тимротса о том, что асфальтовые дороги в Латвии худшие в Европе и заметно уступают литовским и эстонским. «Может быть, пять лет назад он был бы прав, но сейчас это уже не так», — сказал глава ассоциации.

Он отметил, что в Латвии удалось значительно улучшить состояние магистралей благодаря средствам ЕС, которые во время пандемии были вложены «разумно и умело». Сегодня около 75% основных дорог страны находятся в хорошем или отличном состоянии. Хуже ситуация с региональными трассами, где половина дорог всё ещё с гравийным покрытием, и с местными — там доля гравийных достигает 75%.

«И вот снова правительство, забирая деньги, пытается выстрелить себе в ногу. Оно ведь раньше обещало, что перед административно-территориальной реформой из каждого населённого пункта до центра края можно будет доехать по асфальту. Ничего подобного не произойдёт, если Минтранс реализует планы сократить отрасли ещё около 16% средств», — предупредил Берзиньш.

По его словам, финансирование дорожного строительства в этом году — минимальное за последнее десятилетие, а на следующий год уже заложено на 6 млн евро меньше. Если к этому прибавить возможное сокращение ещё на 17 млн, отрасль недополучит около 20% капитальных вложений.

«Так действовать — безумие. К развитию Латвии нужно относиться стратегически, а не исходить только из того, как свести бюджет следующего года», — сказал Берзиньш. Он добавил, что финансирование ЕС, которым страна пользовалась последние 15 лет, завершилось и в прежних объёмах уже не вернётся.

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

