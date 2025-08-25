Дороги в Латвии сравнялись с литовскими — уверен глава Автодорожной ассоциации

Так Берзиньш прокомментировал слова автоэксперта Паула Тимротса о том, что асфальтовые дороги в Латвии худшие в Европе и заметно уступают литовским и эстонским. «Может быть, пять лет назад он был бы прав, но сейчас это уже не так», — сказал глава ассоциации.

Он отметил, что в Латвии удалось значительно улучшить состояние магистралей благодаря средствам ЕС, которые во время пандемии были вложены «разумно и умело». Сегодня около 75% основных дорог страны находятся в хорошем или отличном состоянии. Хуже ситуация с региональными трассами, где половина дорог всё ещё с гравийным покрытием, и с местными — там доля гравийных достигает 75%.

«И вот снова правительство, забирая деньги, пытается выстрелить себе в ногу. Оно ведь раньше обещало, что перед административно-территориальной реформой из каждого населённого пункта до центра края можно будет доехать по асфальту. Ничего подобного не произойдёт, если Минтранс реализует планы сократить отрасли ещё около 16% средств», — предупредил Берзиньш.

По его словам, финансирование дорожного строительства в этом году — минимальное за последнее десятилетие, а на следующий год уже заложено на 6 млн евро меньше. Если к этому прибавить возможное сокращение ещё на 17 млн, отрасль недополучит около 20% капитальных вложений.

«Так действовать — безумие. К развитию Латвии нужно относиться стратегически, а не исходить только из того, как свести бюджет следующего года», — сказал Берзиньш. Он добавил, что финансирование ЕС, которым страна пользовалась последние 15 лет, завершилось и в прежних объёмах уже не вернётся.