По его словам, сегодня ситуация иная: все игроки юношеской сборной говорят на латышском языке. При этом депутат подчеркнул, что не видит проблемы в том, что кто-то из молодых баскетболистов является лишь наполовину латышом.

«Если есть латышская кровь, чувство принадлежности к народу и сердце горит за Латвию — значит, он наш», — заявил Домбрава.