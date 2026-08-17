«Помню времена, когда составы сборных Латвии были переполнены игроками, приехавшими в Латвию в годы оккупации, которые не были латышами и даже не могли сказать в интервью несколько слов по-латышски», — написал Домбрава в Facebook.
По его словам, сегодня ситуация иная: все игроки юношеской сборной говорят на латышском языке. При этом депутат подчеркнул, что не видит проблемы в том, что кто-то из молодых баскетболистов является лишь наполовину латышом.
«Если есть латышская кровь, чувство принадлежности к народу и сердце горит за Латвию — значит, он наш», — заявил Домбрава.
Он также поздравил сборную U-16 с завоеванием золотых медалей.
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