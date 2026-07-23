На изображении двое мужчин с украинскими флагами на рукавах футболок жарят мясо на фоне поднимающихся клубов дыма. Рекламу продукции сопровождает слоган: «Õige grill muudab kibeda sibula magusaks» («Правильный гриль делает горький лук сладким»).
Часть пользователей социальных сетей увидела в публикации отсылку к войне РФ против Украины и язык ненависти. Наибольшие споры вызвало слово sibul («лук»), которое в определенном разговорном контексте может использоваться как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.
Однако член правления Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель в четверг заявил, что
что компания не вкладывала в рекламу никакого политического или враждебного смысла.
«Это напрямую связано с нашим продуктом и его ингредиентом — карамелизированным луком. Текст относится именно к этому продукту», — сказал Аксель.
На вопрос о том, знали ли в компании о существовании другого, негативного значения слова sibul, руководитель признал, что узнал об этом уже после публикации.
Отдельные вопросы вызвал и визуальный ряд рекламы. На фотографии двое мужчин готовят мясо на пляже, а на заднем плане видны густые столбы дыма, напоминающие кадры военных действий. На рукавах футболок изображены украинские флаги.
По словам Кармо Акселя, этот образ был навеян современной новостной повесткой.
«Картинка говорит о сегодняшней реальной ситуации, которую мы видим в новостной ленте. Каждый день в новостях мы видим эти столбы дыма. Оттуда и появился этот образ», — пояснил он.
В компании также отвергают утверждения, что реклама была направлена против какой-либо национальной группы.
Несмотря на волну критики и призывы к бойкоту продукции, компания пока не собирается удалять публикацию.
«Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» — отметил руководитель.
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