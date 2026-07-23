На вопрос о том, знали ли в компании о существовании другого, негативного значения слова sibul, руководитель признал, что узнал об этом уже после публикации.

Отдельные вопросы вызвал и визуальный ряд рекламы. На фотографии двое мужчин готовят мясо на пляже, а на заднем плане видны густые столбы дыма, напоминающие кадры военных действий. На рукавах футболок изображены украинские флаги.

По словам Кармо Акселя, этот образ был навеян современной новостной повесткой.