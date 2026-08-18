Недавно в Елгавском крае несколько сотрудников Государственной полиции, предположительно находившихся в состоянии алкогольного опьянения, глубокой ночью звонили в частном порядке потерпевшему по уголовному делу, фактически высказывая ему угрозы и унижая его, пытаясь таким образом повлиять на ход процесса.
Совсем недавно в Приекуле сотрудник Госполиции во внеслужебное время в состоянии алкогольного опьянения убил мужчину, а через пару дней старший инспектор Госполиции в состоянии сильного опьянения спровоцировала аварию и скрылась с места происшествия.
Эти случаи являются отдельными яркими примерами происходящего в рядах полиции и вызвали реакцию министра внутренних дел Яниса Домбравы, который инициировал служебную проверку в отношении начальника Госполиции Арманда Рукса.
Имеющаяся в распоряжении «Diena» информация от сотрудников системы внутренних дел укрепляет мнение о том, что на ход расследований в Госполиции по-прежнему могут влиять методы, характерные для 1990-х годов и связанные с внутренними связями и фаворитизмом.
Кроме того, определенную роль в выборе приоритетов расследований играет действующая система доплат, которая особенно стимулирует возбуждать дела о потенциальных экономических преступлениях: они чаще всего квалифицируются как сложные и объемные, за что можно получать доплаты, тогда как другим делам, как в приведенных выше примерах, далеко не всегда уделяется должное внимание и обеспечивается необходимое качество расследования.
Особой группой риска, как утверждается, являются предприниматели, которые сталкиваются с недобросовестными действиями со стороны конкурентов либо в случае конфликтов между владельцами предприятий.
Следователи полиции часто не способны разобраться в хозяйственной деятельности компаний и процессах ведения бизнеса, что, в свою очередь, не позволяет качественно и в соответствии с законом расследовать такие дела.
(Diena)
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