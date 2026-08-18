Имеющаяся в распоряжении «Diena» информация от сотрудников системы внутренних дел укрепляет мнение о том, что на ход расследований в Госполиции по-прежнему могут влиять методы, характерные для 1990-х годов и связанные с внутренними связями и фаворитизмом.

Кроме того, определенную роль в выборе приоритетов расследований играет действующая система доплат, которая особенно стимулирует возбуждать дела о потенциальных экономических преступлениях: они чаще всего квалифицируются как сложные и объемные, за что можно получать доплаты, тогда как другим делам, как в приведенных выше примерах, далеко не всегда уделяется должное внимание и обеспечивается необходимое качество расследования.

Особой группой риска, как утверждается, являются предприниматели, которые сталкиваются с недобросовестными действиями со стороны конкурентов либо в случае конфликтов между владельцами предприятий.