С мая 2025 года в полиции находилось уголовное дело, связанное с организованной преступной группой, которая в Латвии занималась бандитизмом и совершила ряд особо тяжких преступлений. От действий этих лиц пострадали не менее трёх человек, в том числе один был убит.
В прошлом году Государственная полиция получила информацию о похищении человека 1974 года рождения. Позже преступники его освободили, однако ему были причинены телесные повреждения. В августе прошлого года участники организованной банды похитили человека 1982 года рождения, которого затем убили.
Данные расследования свидетельствуют, что эти преступления, скорее всего, совершались из корыстных побуждений.
В ходе дальнейшего расследования уголовного дела полиция получила сведения и о других преступлениях, совершённых этими лицами: вымогательстве с применением насилия, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также обороте материалов порнографического характера.
В ходе следствия была также прервана деятельность лаборатории по производству наркотических и психотропных веществ. При проведении следственных действий изъято 21 килограмм метамфетамина и 23 килограмма вещества высокой опасности, которое может использоваться для незаконного изготовления наркотических или психотропных веществ. При прекращении работы лаборатории изъяты также различные оборудование, устройства, предметы и материалы, предназначенные для незаконного производства наркотиков.
В ходе расследования уголовного дела получены и закреплены сведения о том, что к расследуемым преступлениям причастна организованная вооружённая группа лиц.
В качестве подозреваемых по уголовному делу признаны десять человек. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим — меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Ещё двое подозреваемых скрываются от следствия, в отношении них выделено отдельное уголовное дело, по которому продолжается активное расследование. Все лица являются гражданами Латвии, некоторые из них ранее уже отбывали наказание в виде лишения свободы в связи с незаконным оборотом наркотиков и убийством.
В ходе следствия наложен арест как на имущество подозреваемых, так и на имущество, добытое преступным путём, общая сумма которого достигает 100 000 евро.
После сбора достаточной совокупности доказательств должностные лица Государственной полиции 3 августа текущего года направили уголовное дело в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного преследования в отношении восьми лиц. Им вменяется преступление, предусмотренное частью второй статьи 224 Уголовного закона, — бандитизм, то есть участие в преступлениях, совершённых бандой, включая ряд особо тяжких преступлений.
Уголовное дело также квалифицировано по пункту 5 статьи 118 Уголовного закона — убийство, совершённое в составе организованной группы, а также по части первой статьи 265 — незаконное изготовление регистрационного знака транспортного средства и по части второй статьи 166 — оборот материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию и сексуальные действия человека с животным.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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