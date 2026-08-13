В ходе дальнейшего расследования уголовного дела полиция получила сведения и о других преступлениях, совершённых этими лицами: вымогательстве с применением насилия, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также обороте материалов порнографического характера.

В ходе следствия была также прервана деятельность лаборатории по производству наркотических и психотропных веществ. При проведении следственных действий изъято 21 килограмм метамфетамина и 23 килограмма вещества высокой опасности, которое может использоваться для незаконного изготовления наркотических или психотропных веществ. При прекращении работы лаборатории изъяты также различные оборудование, устройства, предметы и материалы, предназначенные для незаконного производства наркотиков.

В ходе расследования уголовного дела получены и закреплены сведения о том, что к расследуемым преступлениям причастна организованная вооружённая группа лиц.