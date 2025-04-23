Диманта: пожертвований для Украины стало меньше, но помощь армии стабилизировалась

Из Риги сегодня был отправлен очередной груз помощи Украине с военными товарами латвийского производства, в том числе партия морских дронов. Стоимость партии составляет 310 000 евро, и она приобретена на пожертвования жителей и предприятий, собранные на портале "Ziedot.lv".

На мероприятии по случаю отправки помощи Диманта подчеркнула, что это уже четвертый в этом году конвой помощи Украине, отправленный с помощью "Ziedot.lv". Общая стоимость всех партий помощи с пожертвованными латвийскими предприятиями и жителями товарами составляет 1,2 млн евро.

Диманта отметила, что идет уже четвертый год войны и, если сравнивать с 2022 годом, когда пожертвования были огромными, то за последние два года их стало меньше. Однако, если о гуманитарной помощи приходится просить и собрать ее сложно, то пожертвования для военной помощи стабильны.

"Те, кто делает пожертвования для армии, понимают, что нужно быть здесь и сейчас, чтобы украинцы победили, Россия стала слабее и не пришла к нам. В каком-то смысле это наша война", - подчеркнула Диманта.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол на мероприятии в честь отправки конвоя отметил, что эта поддержка чрезвычайно важна в то время, когда ведутся так называемые мирные переговоры.

Он отметил, что, к сожалению, несмотря на переговоры, на территории Украины до сих пор идут активные боевые действия. Число жертв велико, в том числе сегодня был обстрелян гражданский автобус. Такие трагедии сильно влияют на исход любых потенциальных переговоров и угрожают надеждам на мир, сказал посол.

Он выразил глубокую благодарность всему латвийскому обществу за поддержку. "Это наша общая война, и победа будет общей", - подчеркнул Куцевол.

В отправленный в среду груз помощи впервые включен уникальный морской дрон "Ray", произведенный ООО "Newt21". Дрон способен работать в полностью автономном режиме, подходит для сложных боевых условий и способен перемещать грузы весом до 500 килограммов. Морской дрон полностью спроектирован и произведен в Латвии.

На Украину также отправлены система дронов "Beak BL" производства ООО "Origin Robotics", дроны" FPV Kamikaze" от "Latvijas Mobilais telefons" с комплектом базовой станции и тактическими самонагревающимися пищевыми пайками от латвийских предприятий ООО "Kronis" и АО "Roga-Agro".

Пожертвования в Украину доставят 15 добровольцев из общества "Bruņotava" на 11 автомашинах, пожертвованных ООО "Latvenergo". В груз включены также 82 комплекта автомобильных покрышек для автомобилей защитников Украины.

