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Диманта: пожертвований для Украины стало меньше, но помощь армии стабилизировалась

© LETA 23 апреля, 2025 17:48

Новости Латвии 0 комментариев

TV24

За два последних года пожертвований для Украины от латвийцев стало поступать меньше, но объемы пожертвований для помощи армии стабилизировались, сказала агентству ЛЕТА руководитель организации "Ziedot.lv" Рута Диманта.

Из Риги сегодня был отправлен очередной груз помощи Украине с военными товарами латвийского производства, в том числе партия морских дронов. Стоимость партии составляет 310 000 евро, и она приобретена на пожертвования жителей и предприятий, собранные на портале "Ziedot.lv".

На мероприятии по случаю отправки помощи Диманта подчеркнула, что это уже четвертый в этом году конвой помощи Украине, отправленный с помощью "Ziedot.lv". Общая стоимость всех партий помощи с пожертвованными латвийскими предприятиями и жителями товарами составляет 1,2 млн евро.

Диманта отметила, что идет уже четвертый год войны и, если сравнивать с 2022 годом, когда пожертвования были огромными, то за последние два года их стало меньше. Однако, если о гуманитарной помощи приходится просить и собрать ее сложно, то пожертвования для военной помощи стабильны.

"Те, кто делает пожертвования для армии, понимают, что нужно быть здесь и сейчас, чтобы украинцы победили, Россия стала слабее и не пришла к нам. В каком-то смысле это наша война", - подчеркнула Диманта.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол на мероприятии в честь отправки конвоя отметил, что эта поддержка чрезвычайно важна в то время, когда ведутся так называемые мирные переговоры.

Он отметил, что, к сожалению, несмотря на переговоры, на территории Украины до сих пор идут активные боевые действия. Число жертв велико, в том числе сегодня был обстрелян гражданский автобус. Такие трагедии сильно влияют на исход любых потенциальных переговоров и угрожают надеждам на мир, сказал посол.

Он выразил глубокую благодарность всему латвийскому обществу за поддержку. "Это наша общая война, и победа будет общей", - подчеркнул Куцевол.

В отправленный в среду груз помощи впервые включен уникальный морской дрон "Ray", произведенный ООО "Newt21". Дрон способен работать в полностью автономном режиме, подходит для сложных боевых условий и способен перемещать грузы весом до 500 килограммов. Морской дрон полностью спроектирован и произведен в Латвии.

На Украину также отправлены система дронов "Beak BL" производства ООО "Origin Robotics", дроны" FPV Kamikaze" от "Latvijas Mobilais telefons" с комплектом базовой станции и тактическими самонагревающимися пищевыми пайками от латвийских предприятий ООО "Kronis" и АО "Roga-Agro".

Пожертвования в Украину доставят 15 добровольцев из общества "Bruņotava" на 11 автомашинах, пожертвованных ООО "Latvenergo". В груз включены также 82 комплекта автомобильных покрышек для автомобилей защитников Украины.
 

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