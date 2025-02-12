Дэвид Бекхэм зарегистрировал в России товарный знак

Компания бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" Дэвида Бекхэма зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham.

По данным ведомства, заявка на регистрацию знака была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ 21 июня 2024 года, а зарегистрирована 7 февраля 2025 года.

Правообладатель знака — компания экс-футболиста DB Ventures. Она была основана в 2014 году и управляет рекламными контрактами Дэвида Бекхэма.

Под товарным знаком David Beckham она имеет право продавать в России спортивные товары, товары для новорожденных и предметы для дома: покрытия для мебели, салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги, шторы и постельное белье.

Помимо этого, у Дэвида Бекхэма на территории России действует как минимум еще один товарный знак — David Beckham bodywear, который позволяет производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.

После начала полномасштабной войны в Украине Дэвид Бекхэм и его жена Виктория активно поддерживали украинцев. Так в марте 2022 года он временно передал свой аккаунт в Instagram врачу из Харькова Ирине, которая показывала там реалии работы в больнице во время войны.

Пара также пожертвовала более миллиона долларов на помощь украинским детям и инициировала дополнительный сбор средств для ЮНИСЕФ.