Десятки температурных рекордов: Страстная пятница в Латвии была очень жаркой

Рекорд суточной температуры воздуха 18 апреля был побит на 25 метеостанциях - во многих местах она превысила +26 градусов. Теплее всего было в Скривери - там столбик термометра поднялся до +28,5 градуса. Это самая высокая температура за сутки, декаду и месяц не только в Скривери, но и по всей Латвии.

Лишь Лиепая осталась без рекорда за декаду: до него не хватило всего 0,2 градуса, но рекорд дня был достигнут - термометр показал +24,1 градуса.

Рекорд месяца установлен на 16 наблюдательных станциях. "Старые" рекорды самого жаркого дня устояли лишь в Алуксне, Бауске, Добеле, Елгаве, Колке, Лиепае, Павилосте, Салдусе и Вентспилсе.

В Риге воздух в пятницу прогрелся до +28 градусов - это новый рекорд дня, декады и месяца.

В целом из-за нетипично летней погоды 18 апреля было установлено 25 суточных, восемь декадных, 16 месячных рекордов, а также по одному рекорду дня и рекорду месяца для всей Латвии.

В течение последних нескольких дней отдельные рекорды тепла были превзойдены на ряде метеостанций - за неделю достигнуто три суточных рекорда на уровне всей Латвии.