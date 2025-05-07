Депутаты рассмотрят коллективную инициативу об участии государства в помощи животным… А людям?

На заседание комиссии приглашены представители Министерства земледелия, управления охраны природы и представители инициативы Ивета Миглане и Инесе Бара.

Авторы инициативы, которая за короткое время набрала более 10 000 необходимых подписей, считают, что государство должно выделять финансирование для спасение и лечения попавших в беду животных, а также необходимо создать специализированную службу спасения животных, которая будет быстро реагировать на вызовы.

Также авторы инициативы призывают увеличить финансирование для приютов, поддержки волонтеров и просвещения населения об ответственном отношении к животным.