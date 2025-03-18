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Депутаты поддержали частичный запрет для граждан России и Белоруссии наследовать недвижимость в Латвии

Редакция PRESS 18 марта, 2025 12:17

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LETA

Депутаты Юридической комиссии Сейма сегодня поддержали предложение Министерства юстиции, согласно которому граждане России и Белоруссии смогут получать в наследство зарегистрированную в Латвии недвижимость только до четвертой степени родства включительно.

Депутаты также одобрили предложение Юридической комиссии о том, что другие лица, не являющиеся родственниками до четвертой степени включительно, не смогут физически получить недвижимость. Закон предусматривает, что нотариус назначит опекуна, который продаст недвижимость, а наследник получит вырученные денежные средства.

По мнению депутатов, такие поправки к закону не ограничивают права людей, но позволяют достичь цели закона – в нынешних геополитических условиях ограничить возможность граждан России и Беларуси приобретать недвижимость, зарегистрированную в Латвии.

Перед вторым чтением за поддержку законопроекта проголосовали пять депутатов, один был против.

Ранее сообщалось, что законопроект «Закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности» предусматривает запрет на приобретение недвижимости в Латвии гражданами России и Беларуси, а также принадлежащими им юридическими лицами.

Цель законопроекта – предотвратить деятельность, наносящую ущерб интересам Латвийского государства, а также обход международных санкций.

Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц обеих стран-агрессоров, а также юридических образований, созданных в России или Белоруссии, или имеющих бенефициаров, являющихся гражданами этих государств.

Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, получивших в Латвии статус постоянного жителя Европейского Союза или разрешение на постоянное проживание в соответствии с требованиями Закона об иммиграции.

Законопроект был разработан фракцией «Нового Единства» в Сейме в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

«Новое Единство» считает, что законопроект укрепит внутреннюю безопасность государства, не позволяя неблагонадежным физическим или юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории Латвии путем приобретения недвижимости.

Аналогичный законопроект подготовило и Национальное объединение, однако он не получил поддержки в Юридической комиссии Сейма.

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