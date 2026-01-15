День без чудес: Силиня снова удержалась в кресле премьера

Инициатором вотума выступило Национальное объединение. Это уже пятая попытка отправить Силиню в отставку.

Перед голосованием премьер заявила, что правительство последовательно укрепляет позиции латышского языка в образовании и общественных СМИ, в том числе прекратив вещание русскоязычного «Латвийского радио 4».

«То, что было невозможно в предыдущие годы, делается», — подчеркнула премьер-министр, отметив, что за прошедший год многое было сделано, и работа по укреплению государственного языка в обществе будет продолжена.

«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы латышский язык использовался», — продолжила премьер-министр.

В коалиции отметили, что в предвыборный год подобные инициативы со стороны оппозиции будут повторяться. Все предыдущие вотумы недоверия также не получили поддержки парламента.