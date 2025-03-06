«Действуй, когда другие сдаются»: Майрис Бриедис объединяется с партией «Стабильности!»

Мы знаем Майриса как человека, который сделал себя сам. Простой парень, которому довелось поработать и железнодорожником, и сотрудником полиции. Для нас он в первую очередь - профессиональный спортсмен, боксер и боец. Трижды чемпион мира - подобное в странах Балтии не удавалось никому. Его заслуги перед страной и обществом подтверждает высшая государственная награда Латвии - Орден Трех звезд. Множество молодых людей вдохновились его примером и посвятили себя большому спорту.

В августе прошлого года Бриедис принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Бокс был неотъемлемой частью его жизни в последние 25 лет. Пришло время двигаться дальше, развиваться и стремиться к новым достижениям. Этим вопросом он задается на страницах своей книги: «Есть ли жизнь вне большого спорта?». Теперь трехкратный чемпион и отец пятерых сыновей считает, что пришло время для побед на новом ринге - на политической арене вместе с партией "Стабильности!".

"Тренируйся с теми, кто сильнее тебя. Действуй там, где другие сдаются. И тогда ты победишь там, где победа кажется невозможной!", - так Майрис описывает важные для него принципы на своей странице в социальной сети Facebook.

У Майриса множество поклонников, потому что он позволяет себе иметь собственное мнение по самым разным вопросам, и не всегда это мнение совпадает с официальным.

“Я опасался, что с началом войны в Латвии будут давить, принижать латвийских русских, хотя они ни в чем не виноваты. Так оно и произошло. Народ Латвии специально разделяют. Ребята, не видитесь на это! Надо жить в мире и дружбе,” - призывает Бриедис.

Сейчас Майрис Бриедис не только продолжает высказываться на социально значимые темы и делать акценты на том, что сделать, чтобы людям в Латвии стало более комфортно жить, но и активно занимается с молодежью. Каждую неделю он проводит спортивные занятия, на которые может прийти любой желающий. Он лично тренирует детей и молодых людей, делится своим опытом и готовит новое поколение к новым победам, которые еще не раз прославят Латвию в мире и сплотят наше общество.