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Число иностранных гостей в Риге в первом квартале выросло на 20%

© LETA 16 мая, 2025 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

В том числе в марте в Риге было принято 77 652 иностранных туриста, что на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Быков отметил, что в январе количество иностранных гостей в Латвии выросло на 33%, чему поспособствовал футбольный матч с клубом из Амстердама "Аякс".

Быков прогнозирует, что число туристов в этом году в Риге вырастет, так как запланировано несколько спортивных мероприятий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале этого года в Риге на 39% выросло число гостей из Великобритании. Быков пояснил, что росту британских туристов в Риге способствовало сотрудничество с авиакомпанией "British Airways".

За британцами следуют гости из Швеции, которые посещали Ригу в первом квартале этого года на 36% чаще, чем в первом квартале прошлого года. Норвежских туристов в Риге было больше на 31%, эстонских - на 25%, польских - на 20%, финских - на 8%, немецких - на 4%, а литовских туристов в Ригу приехало на 1% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Ведется работа над тем, чтобы из Риги курсировал паром, однако, как отметил Быков, из Таллина есть паромные маршруты в Швецию, но в Латвии шведских туристов больше. По данным РАИТ, в прошлом году шведские туристы провели 83 437 ночей в рижских гостиницах, а в Таллинне - 74 159 ночей.

Быков также сообщил, что количество иностранных гостей в рижских гостиницах в прошлом году составило 1,135 млн, что на 15,3% больше, чем в 2023 году. А если сравнивать столицы стран Балтии, то в 2024 году больше всего, или 2,545 млн ночей, иностранные гости провели в туристических объектах Таллинна, за которым следует Рига - 2,025 млн ночей, и Вильнюс - 1,43 млн ночей.

Руководитель управления международного сотрудничества и маркетинга РАИТ Линда Педе сообщила, что в этом году агентство сфокусируется на привлечении туристов из Скандинавии, стран Балтии, Польши, Германии и Великобритании посредством рекламы в цифровой среде, проводя сезонные кампании, кампании авиакомпаний, крупные мероприятия и другое.

Она подчеркнула, что, например, Польша является относительно новым целевым рынком, но благодаря кампаниям в прошлом году число польских туристов в Риге увеличилось на 20,2%.

Как сообщалось, в латвийских гостиницах и других местах для размещения туристов за первые три месяца этого года количество ночей, проведенных гостями, увеличилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 802 700, свидетельствуют данные Центрального статистического управления

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