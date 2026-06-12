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Чемпионат мира начался с красного пожара: на матче открытия карточек оказалось больше, чем голов

Редакция PRESS 12 июня, 2026 10:53

Всюду жизнь 0 комментариев

Чемпионат мира по футболу едва успел начаться, а судья уже стал одним из главных героев вечера.

В Мехико на легендарном стадионе «Ацтека» стартовало мировое первенство, которое впервые проходит сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Перед 80 тысячами зрителей выступила Шакира с официальной песней турнира Dai Dai, трибуны гудели, праздник был почти идеальным.

А потом начался футбол.

Мексика вышла против ЮАР так, будто решила не ждать красивого сценария, а сразу забрать матч себе. Уже на 9-й минуте Хулиан Киньонес забил первый гол этого чемпионата. Стадион взорвался, хозяева повели, а южноафриканцам пришлось срочно вспоминать, что они приехали не только смотреть церемонию открытия.

Но настоящая драма началась позже.

Во втором тайме бразильский судья Вилтон Сампайо достал красную карточку для Ситхоле, который остановил опасный прорыв. ЮАР осталась в меньшинстве. Затем мексиканцы забили второй раз: Рауль Хименес, игравший в защитной повязке после страшной травмы головы, сделал счёт 2:0.

Казалось бы, всё ясно. Но матч открытия решил не уходить тихо.

Под конец игры с поля удалили ещё одного южноафриканца, Зване, после эпизода с агрессивным поведением. А затем красную получил и мексиканец Монтес. В итоге табло показало 2:0, а протокол матча выглядел почти как дисциплинарный отчёт.

Два гола. Три удаления. И это только первый матч чемпионата.

Мексика получила победу, болельщики получили шоу, а весь турнир получил старт, после которого уже трудно сделать вид, что всё будет спокойно. Обычно на открытии чемпионата мира ждут красивый гол, яркий танец и немного пафоса.

В этот раз получили ещё и красную распродажу от судьи.

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