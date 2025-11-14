Чей фургон? Водитель в Зиепниеккалнсе заманивал в него мальчика

У мальчика из рижского Зиепниеккалнса случился жуткий разговор с незнакомцем. По дороге из школы домой его остановил мужчина.

Его мать рассказывает о том, что пережил ребёнок: «Он пришёл из школы, меня в тот момент ещё не было дома. Я сама пришла домой, и тут он сказал, его первая фраза была: "Кажется, они хотели меня похитить". Он сказал это с улыбкой, казалось, что это за шутка?"

Удивление сменилось ужасом, когда сын начал объяснять подробности. Пожилой мужчина, сидевший за рулём красного фургона, предложил мальчику сесть в машину, сказав: «Я отвезу тебя домой». Мальчик отказался, ведь, к счастью, до входной двери оставалось всего несколько метров.

«Мы стали связываться с соседями — они прислали нам видео. Камера видеонаблюдения показала, что фургон действительно проезжал в это время, действительно красный, как сказал сын. Он доехал до конца дороги, развернулся и уехал», — рассказывает мать ребёнка.

Она продолжает: «Здесь всего шесть домов, и ребёнка некуда везти – дальше лес. Я знаю, что возле школы были случаи, когда незнакомцы приглашали детей сесть в машину, предлагая угоститься конфетами. Такие случаи в Зиепниеккалнсе вообще были».

Два года назад уже был зафиксирован случай, когда в этом же районе мужчина напал на 11-летнюю девочку в автобусе. Девочка сбежала от него и рассказала о случившемся родителям, а позже об этом узнали жители Зиепниеккалнса.

Один из них придумал план разоблачения педофила: он выдал себя за девочку и написал мужчине сообщение в интернете с предложением о встрече. Незнакомец согласился, и пока он ждал на углу свидания с пятиклассницей с цветами в руках, к проблемному мужчине подошёл местный взрослый.

Тогда жители не поспешили сразу сообщать о случившемся в полицию, но в данном случае мать мальчика сразу же подала заявление, и в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование. Женщина заявила, что теперь не упустит ребёнка из виду.

«Как сейчас себя чувствует мой сын? Он воспринимает это довольно спокойно, просто не осознаёт последствий. Ему девять лет, и я не думаю, что он действительно понимает. Теперь, когда он приходит домой, я всегда иду ему навстречу, потому что он чувствует себя неуверенно на нашей маленькой тихой улице», — говорит мать.

Растление малолетних — кошмар каждого родителя, особенно когда их дочери и сыновья начинают бродить по улицам одни. Как защитить их, если тебя нет рядом?

Ако Карлис Цекулис, директор отдела по защите детей Центра защиты детей, отмечает, что самое главное — начинать говорить с детьми на темы безопасности с раннего возраста и достаточно часто.

Он объясняет, что благодаря постоянному общению создается безопасная среда, в которой дети будут чувствовать себя защищенными и не будут бояться рассказывать родителям о подобных инцидентах.

Если кто-либо видел микроавтобус, показанный на этом фото, в Зиепниеккалнсе или знает его местонахождение и владельца, настоятельно рекомендуем позвонить в правоохранительные органы по номеру 112.