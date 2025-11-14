Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чей фургон? Водитель в Зиепниеккалнсе заманивал в него мальчика

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 11:44

Важно 0 комментариев

Девятилетний мальчик возвращался из школы домой, когда встретил мужчину, который пригласил его сесть в машину. К счастью, мальчик отказался и позже рассказал об инциденте матери. Подозрительный автомобиль попал на камеру, и полиция также разыскивает его владельца, рассказывает телепрограмма "Дегпункта"...

У мальчика из рижского Зиепниеккалнса случился жуткий разговор с незнакомцем. По дороге из школы домой его остановил мужчина.

Его мать рассказывает о том, что пережил ребёнок: «Он пришёл из школы, меня в тот момент ещё не было дома. Я сама пришла домой, и тут он сказал, его первая фраза была: "Кажется, они хотели меня похитить". Он сказал это с улыбкой, казалось, что это за шутка?"

Удивление сменилось ужасом, когда сын начал объяснять подробности. Пожилой мужчина, сидевший за рулём красного фургона, предложил мальчику сесть в машину, сказав: «Я отвезу тебя домой». Мальчик отказался, ведь, к счастью, до входной двери оставалось всего несколько метров.

«Мы стали связываться с соседями — они прислали нам видео. Камера видеонаблюдения показала, что фургон действительно проезжал в это время, действительно красный, как сказал сын. Он доехал до конца дороги, развернулся и уехал», — рассказывает мать ребёнка.

Она продолжает: «Здесь всего шесть домов, и ребёнка некуда везти – дальше лес. Я знаю, что возле школы были случаи, когда незнакомцы приглашали детей сесть в машину, предлагая угоститься конфетами. Такие случаи в Зиепниеккалнсе вообще были».

Два года назад уже был зафиксирован случай, когда в этом же районе мужчина напал на 11-летнюю девочку в автобусе. Девочка сбежала от него и рассказала о случившемся родителям, а позже об этом узнали жители Зиепниеккалнса.

Один из них придумал план разоблачения педофила: он выдал себя за девочку и написал мужчине сообщение в интернете с предложением о встрече. Незнакомец согласился, и пока он ждал на углу свидания с пятиклассницей с цветами в руках, к проблемному мужчине подошёл местный взрослый.

Тогда жители не поспешили сразу сообщать о случившемся в полицию, но в данном случае мать мальчика сразу же подала заявление, и в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование. Женщина заявила, что теперь не упустит ребёнка из виду.

«Как сейчас себя чувствует мой сын? Он воспринимает это довольно спокойно, просто не осознаёт последствий. Ему девять лет, и я не думаю, что он действительно понимает. Теперь, когда он приходит домой, я всегда иду ему навстречу, потому что он чувствует себя неуверенно на нашей маленькой тихой улице», — говорит мать.

Растление малолетних — кошмар каждого родителя, особенно когда их дочери и сыновья начинают бродить по улицам одни. Как защитить их, если тебя нет рядом?

Ако Карлис Цекулис, директор отдела по защите детей Центра защиты детей, отмечает, что самое главное — начинать говорить с детьми на темы безопасности с раннего возраста и достаточно часто.

Он объясняет, что благодаря постоянному общению создается безопасная среда, в которой дети будут чувствовать себя защищенными и не будут бояться рассказывать родителям о подобных инцидентах.

Если кто-либо видел микроавтобус, показанный на этом фото, в Зиепниеккалнсе или знает его местонахождение и владельца, настоятельно рекомендуем позвонить в правоохранительные органы по номеру 112.

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Азбука здоровья 12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Важно 11:59

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

