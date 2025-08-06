Часть работников может утратить право на служебную пенсию уже с 2027 года — министр

Об этом сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») в эфире передачи «Сегодня вечером» на LSM+.

«Есть намерение сделать так, чтобы с 2027-го некоторые категории работников утратили право на такую досрочную пенсию», — отметил министр.

Он подчеркнул: окончательного политического решения пока нет, обсуждения продолжаются. Важно, чтобы реформа не повлияла на кадровую стабильность, особенно в системе внутренних дел.

«Моя главная задача как министра – добиться того, чтобы изменения не повлияли на кадровую политику и не стали причиной массовых увольнений», — добавил он.



Сегодня право на пенсию по выслуге лет в Латвии имеют представители ряда профессий: военные, полицейские, пожарные, пограничники, прокуроры, судьи, дипломаты, сотрудники KNAB, врачи, работники неотложки и некоторые творческие работники.

Изменения, которые обсуждаются, касаются повышения возраста выхода на пенсию и сужения круга получателей. Это вызвало резкую реакцию со стороны профсоюзов. Госканцелярия ведёт разъяснительную работу, включая онлайн-вебинары для представителей затронутых профессий.

Тема обсуждалась и в Рижском замке. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность учитывать влияние реформы на службы внутренней безопасности и стабильность кадров.