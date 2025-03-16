Бывший посол в РФ Тейкманис: «Мы можем почтить легионеров, но не подразделение оккупационной армии»

В эфире Тейманис рассказал о дезинформационной кампании России в связи с желанием Латвии вступить в НАТО и о том, что в данный момент наблюдается точно то же самое.

"Россия начала войну против Украины, говоря, что в Украине у власти фашисты и против фашистов надо бороться. Хотя по сути главная причина в том, что Украина изъявила желание вступить в НАТО", - заявил он.

Бывший посол подчеркнул, что "нарративы не изменились, изменились лишь средства, а тема и установки, идущие из России, не менялись последние 25 лет".

Что касается дня памяти легионеров, отмечаемого сегодня, говоря о нем, Тейкманис отметил, что здесь существует противоречие: "Мы, конечно, можем (и люди действительно хотят) оказать почести своим павшим родственникам-легионерам, сражавшимся в "Курляндском котле", сражавшимся, защищая Латвию. Мы можем почтить легионеров, мы не можем почтить легион - он был подразделением оккупационной армии".