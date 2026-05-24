Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Прокуратура ранее информировала, что обвиняемый с января по июль 2025 года совершил семь преступных деяний, в результате чего выманил у потерпевших свыше 70 тысяч евро.

В пяти из этих эпизодов обвиняемый предлагал помочь с ремонтом жилья, в одном - с ремонтом машины, ещё в одном - с покупкой квартиры.

Потерпевшие, будучи введены в заблуждение и считая обвиняемого надёжным деловым партнёром, устно договаривались о получении услуги и передавали ему заранее условленные суммы наличных денег.

Своих жертв обвиняемый встречал на разных мероприятиях, находил их в соцсетях, а также предлагал свои услуги на сайте по поиску специалистов Getapro.

Прокуратура призывает жителей Латвии быть внимательными и тщательно оценивать потенциальных поставщиков услуг: проверять информацию о предприятии или частном лице, всегда заключать договор, куда включать сведения об объёмах оказанных услуг, сроке выполнения и порядке расчётов, а также не вносить слишком крупные авансовые платежи.