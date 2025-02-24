«Борьба Украины показала, что Россию можно победить»: Силиня. ВИДЕО

"Прошло три года с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Три тяжелых года для украинцев, защищающих свою страну и своих близких, борясь за свою свободу. Но в то же время эти три года показывают, что российская агрессия может быть побеждена. То, что Россия намеревалась сделать за три дня, ей так и не удалось сделать за три года", - сказала Силиня.

"Mūs ar Ukrainu vieno kopīga pagātne, šobrīd mums ir atšķirīga tagadne, bet es ticu, ka mums ir kopīga nākotne," uzrunājot sanākušos atbalsta akcijā “Kopā līdz Uzvarai!”, sacīja premjere @EvikaSilina (JV). pic.twitter.com/m5mECMZkso — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 24, 2025

В годовщину вторжения России в Украину, Силиня призвала народ Латвии продолжать поддерживать Украину, сообщила агентству ЛЕТА советник премьер-министра по стратегической коммуникации Элина Лидере.

"Сейчас, как никогда, нам нужно быть сильными и едиными - как в Латвии, так и среди европейских стран", - сказала Силиня в своем обращении в поддержку Украины.

Она отметила, что борьба за свободную и независимую Украину важна для безопасности всей Европы. В настоящее время Европа существенно увеличивает инвестиции в оборону и быстро развивает свой военный потенциал.

Vienojoties kopīgā klusuma brīdī, pieminējām Ukrainas karavīrus un cilvēkus, kas zaudējuši dzīvību šajā brutālajā, Krievijas izraisītajā karā.



Mēs turpinām būt ar Ukrainu, gan sirdī, gan darbos. Viņu cīņa ir arī mūsu cīņa. Kopā mēs esam par brīvu un neatkarīgu Ukrainu. … pic.twitter.com/CY09LCEXyI — Evika Siliņa (@EvikaSilina) February 24, 2025

Премьер-министр поблагодарила неправительственные организации, предпринимателей, волонтеров, спонсоров, полицейских, пограничников, учителей и всех, кто посвятил свое время и ресурсы, чтобы помочь украинцам стать сильнее перед лицом российской агрессии.

Силиня подчеркнула, что мир в Украине должен быть справедливым и прочным. "Любые переговоры о будущем Украины должны проходить с ее участием", - сказала премьер-министр.