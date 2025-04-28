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Бочка меда с ложкой дёгтя: во вторник потеплеет, но начнутся дожди

© LETA 28 апреля, 2025 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник облачность уменьшится, но на востоке страны еще возможны кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью дожди пройдут во многих регионах Латвии, больше осадков будет в Видземе. Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду, а температура воздуха - +5...+9 градусов.

Днем порывы северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, воздух прогреется до +12...+17 градусов, только местами на побережье будет не выше +10 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно солнечно. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем.

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