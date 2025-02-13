Бизнесмены: очная работа ничего не даст госуправлению, мышление надо менять

В государственном управлении необходимо менять не только организацию труда, но и образ мышления - работать нужно с целью решения проблем, а не создания новых процессов без практического результата, считают опрощенные порталом "TVNET" представители бизнеса.

"В целом режим и формат работы (очная или удаленная работа) как в частном бизнесе, так и в государственном управлении должны быть приспособлены к специфике отрасли и конкретной работы, чтобы обеспечить как эффективную работу, так и психологический комфорт сотрудников", - считает директор департамента управления человеческими ресурсами АО "Olpha" Лилита Бранте.

По ее мнению, гибкий график, гибридные варианты работы и удаленная работа стали неотъемлемым элементом современной рабочей среды. Ее разумное внедрение с учетом специфики работы и целей организации может повысить как производительность труда, так и способствовать повышению удовлетворенности сотрудников.

Генеральный директор компании по управлению строительными проектами "Livland Group" Велдзе Лиепа подчеркивает, что "неважно, удаленная работа или очная, важен результат и эффективность работы".

Госуправление должно оценить, как меняется производительность труда каждого сотрудника при различных режимах работы. Вопрос эффективности государственного управления касается не только режимов работы - это вопрос о реальном качестве управления, сокращении бюрократии и ответственности сотрудников за конечный результат.

(Tvnet.lv)