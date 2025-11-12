Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 09:59

Важно 0 комментариев

Robežsargi Valsts prezidenta vizītes laikā Latvijas austrumu robežā, kurā iepazīstas ar robežas stiprināšanas progresu uz Latvijas-Krievijas robežas netālu no "Draudzības kurgāna" Ludzas novadā.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

«Необходима чёткая координация, дисциплина и быстрая реакция, чтобы достичь поставленных целей», — заявил член Совета Госконтроля Гатис Литвинс. Он подчеркнул, что речь идёт не о рядовом строительстве, а о стратегическом проекте национальной безопасности.
Чиновники уже ознакомлены с ситуацией, однако сам отчёт, по соображениям безопасности и в соответствии с законом «О государственной тайне», не будет обнародован.

Согласно данным Госконтроля, ключевая проблема — отсутствие единого подхода при разработке нормативной базы и распределении обязанностей. Так, специальный закон о противомобильной инфраструктуре, который должны были принять до конца 2024 года, был утверждён только в октябре 2025-го.

Ревизоры напоминают: укрепление границы — общегосударственная задача, и участие в ней должны принимать не только Министерство обороны, но и другие ведомства — транспорта, сельского хозяйства, окружающей среды. Госконтроль призывает Кабинет министров взять процесс под прямой политический контроль.

«На укрепление восточной границы выделено 303 миллиона евро, и работы идут с начала 2024 года. Ещё есть время исправить риски и завершить проект к 2028-му», — отметил Литвинс.
Отчёт направлен президенту, премьер-министру, министрам обороны и финансов, а также парламентским комиссиям. Ведомство планирует подготовить полный отчёт с выводами и рекомендациями в 2026 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»
Важно

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября
Важно

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты
Важно

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:00 12.11.2025
Литва: сябры не нравятся, но сами не договоримся – нужен посредник
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: не надо Саркози!
Sfera.lv 5 часов назад
Завтрак со «Сферой»: простой
Sfera.lv 7 часов назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 19 часов назад
Латвия: платные парковки обязали изменить правила
Sfera.lv 20 часов назад
Латвия: один экзамен отменят
Sfera.lv 20 часов назад
Перевозчики предупредили о возможных перебоях в регионах
Bitnews.lv 20 часов назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 3 дня назад

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Читать
Загрузка

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Читать

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Важно 10:19

Важно 0 комментариев

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Читать

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Читать

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Читать

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Читать