Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

«Необходима чёткая координация, дисциплина и быстрая реакция, чтобы достичь поставленных целей», — заявил член Совета Госконтроля Гатис Литвинс. Он подчеркнул, что речь идёт не о рядовом строительстве, а о стратегическом проекте национальной безопасности.

Чиновники уже ознакомлены с ситуацией, однако сам отчёт, по соображениям безопасности и в соответствии с законом «О государственной тайне», не будет обнародован.

Согласно данным Госконтроля, ключевая проблема — отсутствие единого подхода при разработке нормативной базы и распределении обязанностей. Так, специальный закон о противомобильной инфраструктуре, который должны были принять до конца 2024 года, был утверждён только в октябре 2025-го.

Ревизоры напоминают: укрепление границы — общегосударственная задача, и участие в ней должны принимать не только Министерство обороны, но и другие ведомства — транспорта, сельского хозяйства, окружающей среды. Госконтроль призывает Кабинет министров взять процесс под прямой политический контроль.

«На укрепление восточной границы выделено 303 миллиона евро, и работы идут с начала 2024 года. Ещё есть время исправить риски и завершить проект к 2028-му», — отметил Литвинс.

Отчёт направлен президенту, премьер-министру, министрам обороны и финансов, а также парламентским комиссиям. Ведомство планирует подготовить полный отчёт с выводами и рекомендациями в 2026 году.