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Асада проинформировали, что РФ не будет спасать его режим

© Deutsche Welle 8 декабря, 2024 07:09

Мир 0 комментариев

До сведения Дамаска доведено, что у России сейчас другие приоритеты, и ее вмешательство может быть лишь ограниченным. Близкие к Кремлю источники подтвердили, что у Москвы нет плана спасения Башара Асада.

Россия проинформировала президента Сирии Башара Асада, что она не намерена существенно вмешиваться, чтобы спасти его режим от стремительно наступающих боевиков оппозиционных группировок, которым за несколько недель удалось захватить несколько крупных городов, сообщил вечером в пятницу, 6 декабря, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, Асада проинформировали, что вмешательство России если и будет, то ограниченным, поскольку у Москвы сейчас "другие приоритеты". Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что у Москвы нет плана спасения Асада, режим которого едва не рухнул в 2011 году и продержался последние 9 лет благодаря российской армии. Такой план спасения вряд ли появится, учитывая, что армия Асада отступает и сдает один город за другим, отметил источник.

6 декабря вооруженные формирования, возглавляемые исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), подошли к крупному сирийскому городу Хомс. В минувшие выходные они захватили Алеппо на севере страны, а затем двинулись на юг и 5 декабря взяли Хаму. 6 декабря стало известно, что курдские отряды так называемых Сирийских демократических сил вошли в Дейр-эз-Зор в Сирии и взяли под контроль переходы через границу с Ираком после того, как войска Асада покинули город, чтобы передислоцироваться в центр страны.

Угроза захвата Хомса

Теперь исламистские боевики вплотную подходят к Хомсу, взятие которого отрежет от подконтрольной властям территории западный, прибрежный, регион страны. Именно там расположены восстановленная в 2015 году морская база в Тартусе (Россия называет ее пунктом материально-технического обеспечения ВМФ) и воздушная база в Хмеймиме. Российский флот покинул Тартус в начале недели, в Минобороны РФ объяснили это учениями в Средиземном море.

"Будущее Асада никогда не выглядело более хрупким, чем сегодня, и на данный момент Россия, похоже, не может или, возможно, даже не хочет - спасти его. Большая часть сельской местности Хомса по-прежнему молчаливо поддерживает оппозицию, и это существенно поможет в расчистке пути к самому городу", - заявил Bloomberg Чарльз Листер, директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

Сирийская армия отрицала поражения на фронте, заявляя, что перебрасывает силы и готовится начать контратаку при поддержке авиации РФ. После этого российским авиаударам подверглись город Идлиб и позиции ХТШ в провинциях Алеппо и Хама. 1 декабря стало известно, что Россия сменила командующего группировкой в Сирии. После падения Алеппо с должности был снят генерал-лейтенант Сергей Кисель. На его место назначили генерал-полковника Александра Чайко, который руководил неудачной попыткой штурма Киева в начале полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, сообщили российские провоенные блогеры.

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