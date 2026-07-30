Ситуацию прокомментировал депутат Рижской думы и глава фракции «Стабильности!» Андрей Козлов. «За последнее время к нам обратились десятки жителей муниципальных домов. Люди получают счета, которые сложно назвать иначе как шокирующими. Во многих случаях арендная плата выросла до таких размеров, что люди просто не понимают, как им дальше жить. Особенно тяжело приходится пенсионерам, семьям с детьми и людям с низкими доходами», — заявил Козлов.
По его словам, уже удалось собрать сотни подписей жителей, однако этого недостаточно. «Сегодня важно не только подписывать обращения, но и показать городской власти, что мы не одиноки. Что нас много. Что мы не согласны с происходящим и требуем пересмотра решений, которые ухудшают жизнь тысяч рижан. Пора перестать молчать и начать действовать», — подчеркнул депутат.
Организаторы призывают всех, кого затронула проблема повышения арендной платы и изменения условий проживания в муниципальном жилье, а также всех неравнодушных жителей Риги прийти на митинг. Митинг состоится 31 июля в 18:30 на Ратушной площади в Риге.
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