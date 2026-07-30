По его словам, уже удалось собрать сотни подписей жителей, однако этого недостаточно. «Сегодня важно не только подписывать обращения, но и показать городской власти, что мы не одиноки. Что нас много. Что мы не согласны с происходящим и требуем пересмотра решений, которые ухудшают жизнь тысяч рижан. Пора перестать молчать и начать действовать», — подчеркнул депутат.

Организаторы призывают всех, кого затронула проблема повышения арендной платы и изменения условий проживания в муниципальном жилье, а также всех неравнодушных жителей Риги прийти на митинг. Митинг состоится 31 июля в 18:30 на Ратушной площади в Риге.