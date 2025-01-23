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Андрей Козлов: русскоязычные никогда не оскорбляли памятник Свободы, как это сделали сегодня иностранные фанаты

Редакция PRESS 23 января, 2025 23:56

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Член партии "Стабильности" Андрей Козлов прокомментировал недавний инцидент, связанный с фанатами нидерландского клуба "Аякс", которые перед матчем Лиги Европы УЕФА в Риге устроили сомнительное шествие и запускали фейерверки у памятника Свободы.

"Памятник Свободы для нас, латвийцев, имеет особое значение. Это символ независимости и национального единства, и любые действия, которые могут быть восприняты как неуважение к этому месту, вызывают негодование у всего общества. Как русскоязычный житель и политик, я хочу подчеркнуть, что русскоязычное население нашей страны всегда относилось к национальным символам с уважением", — отметил Козлов.

По его словам, несмотря на политические разногласия, которые иногда возникают в обществе, русскоязычные жители Латвии поддерживают и ценят латвийскую культуру, менталитет и традиции.

"Мы никогда не позволяли себе оскорблять памятники или проявлять неуважение к латвийским праздникам. Для нас важно сохранять гармонию в обществе, потому что мы живём здесь, растим здесь детей и хотим видеть Латвию сильной, мирной и сплочённой", — добавил член партии "Стабильности".

Русскоязычные жители Латвии, празднуя свои традиционные праздники, всегда соблюдали законы и проявляли уважение к порядку, установленному в стране.

Козлов также выразил обеспокоенность работой полиции, которая, по мнению многих рижан, не обеспечила должного порядка во время массового шествия фанатов "Аякса".

"Такие ситуации не должны повторяться. Мы должны сделать всё, чтобы наши национальные символы были защищены, а гости страны понимали и уважали нашу культуру и ценности", — заключил он.

Этот инцидент стал напоминанием о важности бережного отношения к тому, что объединяет наше общество. Латвия — страна с богатой историей и культурой, и каждый её житель, независимо от языка, это понимает.

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