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Агрессия на дороге: водитель авто обрызгал велосипедиста слезоточивым газом (ВИДЕО)

Редакция PRESS 10 марта, 2025 18:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Водитель внедорожника в центре Риги  на повороте едва не сбил велосипедиста. Затем вышел из машины, стал нападать на него и побрызгал ему в лицо слезоточивым газом. Видео конфликта появилось в Фейсбуке.

Сообщается, что инцидент произошел 8 марта.

По словам очевидца, внедорожник повернул на желтый свет и задел велосипедиста.

Видео демонстрирует, как водитель вышел из машины и стал баллончиком активно брызгать в лицо велосипедисту.

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Комментарии (0) 4 реакций
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