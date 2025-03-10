Агрессия на дороге: водитель авто обрызгал велосипедиста слезоточивым газом (ВИДЕО)

Сообщается, что инцидент произошел 8 марта.
По словам очевидца, внедорожник повернул на желтый свет и задел велосипедиста.
Видео демонстрирует, как водитель вышел из машины и стал баллончиком активно брызгать в лицо велосипедисту.
Водитель внедорожника в центре Риги на повороте едва не сбил велосипедиста. Затем вышел из машины, стал нападать на него и побрызгал ему в лицо слезоточивым газом. Видео конфликта появилось в Фейсбуке.
Сообщается, что инцидент произошел 8 марта.
По словам очевидца, внедорожник повернул на желтый свет и задел велосипедиста.
Видео демонстрирует, как водитель вышел из машины и стал баллончиком активно брызгать в лицо велосипедисту.
Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook публиковались фотографии очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.
Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook публиковались фотографии очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.
Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.
Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.
Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.
Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.
«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.
Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.
В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.
В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.
Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.
Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.