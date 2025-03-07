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Администрация президента США планирует отменить временный легальный статус около 240 000 украинских беженцев

© Meduza.io 7 марта, 2025 07:45

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить легального статуса около 240 тысяч украинских беженцев, приехавших в страну после 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Решение, по данным источников Reuters, ожидается в апреле, и оно, как пишет агентство, может привести к ускоренной депортации украинцев.

Отмена программ для украинских беженцев начала готовиться еще до публичной ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники Reuters называют этот шаг частью более широкой инициативы администрации Трампа по лишению легального статуса около 1,8 миллиона мигрантов, въехавших по гуманитарным программам временного убежища, которые были запущены предыдущим президентом Джо Байденом.

В рамках этой же инициативы администрация Трампа также планирует аннулировать гуманитарные основания для примерно 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев уже в марте, сообщили источники.

Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что у ведомства нет никаких комментариев. В Белом доме и посольстве Украины на запросы о комментариях не ответили.

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