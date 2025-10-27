«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Она продолжает: «Водитель начинает ехать в неправильном направлении. Затормозил. Отменяет поездку. Останавливается на обочине дороги и говорит: «Ваша поездка закончилась». «Почему?» — спрашиваю я, и происходит то, чего я совершенно не ожидала.

Дважды два раза размер мужчины поворачивается ко мне; лицо вздутое, почти синее, глаза безумные. Со своего сиденья он резко поворачивается ближе к моему лицу и агрессивно кричит: «ВАС НЕ УЧИЛИ ЗДОРОВАТЬСЯ?»

Поведение мужчины было настолько агрессивным, что женщина в панике выскочила из такси и связалась с администрацией компании «Bolt», где вместо «живого человека» поддержку оказывает «чат», созданный искусственным интеллектом.

«Этот водитель больше не будет вести ваши поездки», — ответила «представительница» центра поддержки, что означает, что другие поездки, скорее всего, этот водитель будет вести! На вопрос, как будет с другими клиентами, будут ли они и в дальнейшем подвергаться агрессивному поведению этого мужчины, ответ, полученный в «чате», удивил Ксению: «В соответствии с политикой конфиденциальности мы не можем раскрывать эту информацию».

Комментариев очень много, большинство из них подтверждают, что сталкивались с подобными ситуациями, но некоторые дают и полезные советы.

Ина Эглите солидарна: «Однажды я отправила свое местоположение и номер машины сестре и мужу, потому что было ощущение, что меня найдут в мешке в лесу... С тех пор я создала себе доступ к Bolt women taxi. Не зря такая услуга была создана».

А вот Лиене Комлякова отвечает так: «Не знаю, но сколько я ездила с Bolt, водители всегда были вежливыми... за исключением тех случаев, когда водитель не отвечал на «добрый день, спасибо». Но в основном Bolt супер. Всегда улыбаются и даже шутят по поводу жизненных ситуаций. Желательно всегда здороваться и пристегиваться, потому что водители Bolt ставят звездочки за вежливых клиентов».