18 пилотных проектов проверены: как Латвия будет внедрять ИИ и новые технологии в здравоохранение

Он подчеркнул, что технологии и новые решения в здравоохранении появляются всё быстрее, в том числе в роботохирургии, цифровизации и других областях. По словам министра, внедрение таких решений может облегчить повседневную жизнь как пациентов, так и медицинского персонала, однако при этом необходимо оценить, какие из них достаточно эффективны и как их интегрировать в систему здравоохранения.

«Впереди много оценочной работы, и задача интегрировать эти проекты и инновации в наше здравоохранение станет серьёзным вызовом», — сказал Абу Мери, добавив, что для успешного внедрения решений, конечно, потребуется искать дополнительное финансирование.

В свою очередь директор NVD Арис Каспаранс в своём выступлении отметил, что идей по улучшению здравоохранения никогда не было недостатка, однако ключевой вопрос — как внедрять их на практике. Он подчеркнул, что, сначала проверяя решения в ограниченном масштабе, можно понять, что работает, а что нет.

По словам Каспаранса, изначально на проект было подано более 100 идей, но до финальной оценки дошли 18. Он отметил, что все поданные проекты объединяет желание в реальной среде проверить, как конкретные решения могут помочь отрасли работать эффективнее и развивать новые услуги.

Каспаранс сказал, что это не соревнование — будет оцениваться, как прошли эти проекты, и совместно будут приняты непростые решения о том, какой проект оправдал себя и является достаточно эффективным, чтобы его можно было внедрить в сферу здравоохранения, а над какими проектами ещё предстоит работать.

Проверенные в проектах решения охватывают различные области здравоохранения и направлены на более доступные, эффективные и современные услуги. В части проектов использовались также решения на основе искусственного интеллекта и цифровые технологии — например, в мониторинге пациентов, триаже, анализе данных, проведении обследований, контроле за ходом лечения и назначении медикаментов.

Пилотные проекты в повседневном здравоохранении начали проверять в августе 2024 года. В NVD надеются, что их результаты дадут серьёзную основу для решений по интеграции наиболее успешных решений в государственно оплачиваемое здравоохранение.

Для улучшения государственно оплачиваемых услуг здравоохранения и внедрения новых эффективных решений NVD реализует проект «Лаборатория развития моделей здравоохранения». Проект финансируется Фондом восстановления Европейского Союза, на его реализацию предусмотрено более 16 миллионов евро. Цель проекта — улучшить доступность услуг здравоохранения, укрепить управление отраслью и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.

Как уже сообщалось, сегодня в Рижском художественном центре «Zuzeum» проходит заключительное мероприятие проекта NVD «Лаборатория развития моделей здравоохранения», сообщила агентству LETA представитель NVD Кития Грина. В ходе мероприятия представители 18 пилотных проектов презентуют достигнутые результаты, которые были проверены в реальной среде здравоохранения.