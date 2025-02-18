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Доступность

130 евро за сеанс: латвийцы остро нуждаются в помощи психотерапевтов

© LETA 18 февраля, 2025 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время для людей с определенными диагнозами доступна оплачиваемая государством психотерапия по направлению от семейного врача или психиатра, предусматривающая десять консультаций. Однако из-за нехватки специалистов ждать ее приходится долго - от 40 до 70 дней.

Министерство здравоохранения планирует провести исследование, которое поможет усовершенствовать систему, проанализировать доступность специалистов и определить случаи, когда требуется более целенаправленная государственная поддержка.

Инициатива граждан об оплачиваемой государством психотерапии была подана в Сейм еще в 2020 году. С тех пор достигнут определенный прогресс - теперь доступны оплаченные государством консультации психологов и психотерапевтов.

Для людей с рядом диагнозов предусмотрено до десяти финансируемых государством сеансов психотерапии, в том числе для пациентов с расстройствами, вызванными стрессом, нарушениями питания, поведения и депрессией. Однако очевидно, что эти услуги нужно развивать дальше, отметил парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам.

Как и во многих других сферах здравоохранения, здесь проблемы возникают из-за очередей и нехватки специалистов. Дополнительные неясности вызывает также разграничение компетенций между психологами и психотерапевтами.

В этом году планируется провести закупку для оценки поставщиков услуг. В будущем больше внимания также планируется уделять развитию услуг, которые требуют меньше человеческих ресурсов, например, групповой терапии.

Эти меры необходимы для более эффективного распределения потока пациентов.

В 2023 году оплачиваемыми государством консультациями психологов и психотерапевтов воспользовались 3000 пациентов, в 2024 году - 3700. Хотя этот показатель вырос, спрос по-прежнему превышает возможности: среднее время ожидания в очереди к детскому психиатру составляет 70 дней, к психиатру для взрослых - 40 дней, в дневной стационар - 41 день, к психологу или психотерапевту - 65 дней.

Дольше всего приходится ждать приема у детских специалистов, потому что их остро не хватает. В частных клиниках услуги детских психиатров - одни из самых дорогих и могут стоить до 130 евро за сеанс.

(Diena)

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