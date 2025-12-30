Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

30 декабря, 2025 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Испанские учёные буквально разобрали астероиды по атомам — изучив редчайшие метеориты, которые сами падают на Землю. Эти хрупкие камни — остатки древних углеродистых астероидов, сформировавшихся 4,56 миллиарда лет назад, ещё до появления планет. Их находят редко: большинство разваливается в атмосфере, не долетев до поверхности.

Но именно в них скрыта главная подсказка. Анализ показал, что углеродистые астероиды — это не однородные глыбы, а сложные «слоёные пироги» из воды, органики и минералов. Золота и платины в них меньше, чем мечтают инвесторы, зато есть куда более ценный ресурс для космоса — вода.

Вода в космосе — это всё. Это питьё, кислород и топливо. Это возможность не тащить тонны грузов с Земли и резко удешевить полёты к Луне, Марсу и дальше. Именно поэтому некоторые астероиды внезапно оказались куда перспективнее, чем самые богатые металлами.

Самое неожиданное открытие — не все астероиды одинаково бесполезны. Учёные выделили типы объектов с характерными «подписями» оливина и шпинели — такие астероиды могут оказаться настоящими кладовыми. Но чтобы найти нужные, придётся действовать ювелирно: каждый астероид — уникален, его состав зависит от миллиардов лет столкновений, нагрева и сближений с Солнцем.

Массовая добыча ресурсов пока невозможна. В условиях микрогравитации даже простой сбор материала превращается в инженерный кошмар. Но ещё недавно фантастикой казались и миссии по доставке астероидных образцов на Землю — а теперь они уже стали реальностью.

Самый дерзкий сценарий будущего — перехват небольших астероидов и вывод их на окололунную орбиту. Там их можно будет изучать, использовать и даже «разбирать» на ресурсы. Бонусом — снижение угрозы столкновения с Землёй: потенциально опасные астероиды можно буквально уменьшать.

Учёные не обещают золотой дождь с неба. Но они говорят другое, куда важнее: в поясе астероидов есть объекты, которые действительно могут поддержать жизнь и технику за пределами Земли. И человечество впервые понимает — какие именно.

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности?

15:25

Важно 0 комментариев

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

