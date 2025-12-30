Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Испанские учёные буквально разобрали астероиды по атомам — изучив редчайшие метеориты, которые сами падают на Землю. Эти хрупкие камни — остатки древних углеродистых астероидов, сформировавшихся 4,56 миллиарда лет назад, ещё до появления планет. Их находят редко: большинство разваливается в атмосфере, не долетев до поверхности.

Но именно в них скрыта главная подсказка. Анализ показал, что углеродистые астероиды — это не однородные глыбы, а сложные «слоёные пироги» из воды, органики и минералов. Золота и платины в них меньше, чем мечтают инвесторы, зато есть куда более ценный ресурс для космоса — вода.

Вода в космосе — это всё. Это питьё, кислород и топливо. Это возможность не тащить тонны грузов с Земли и резко удешевить полёты к Луне, Марсу и дальше. Именно поэтому некоторые астероиды внезапно оказались куда перспективнее, чем самые богатые металлами.

Самое неожиданное открытие — не все астероиды одинаково бесполезны. Учёные выделили типы объектов с характерными «подписями» оливина и шпинели — такие астероиды могут оказаться настоящими кладовыми. Но чтобы найти нужные, придётся действовать ювелирно: каждый астероид — уникален, его состав зависит от миллиардов лет столкновений, нагрева и сближений с Солнцем.

Массовая добыча ресурсов пока невозможна. В условиях микрогравитации даже простой сбор материала превращается в инженерный кошмар. Но ещё недавно фантастикой казались и миссии по доставке астероидных образцов на Землю — а теперь они уже стали реальностью.

Самый дерзкий сценарий будущего — перехват небольших астероидов и вывод их на окололунную орбиту. Там их можно будет изучать, использовать и даже «разбирать» на ресурсы. Бонусом — снижение угрозы столкновения с Землёй: потенциально опасные астероиды можно буквально уменьшать.

Учёные не обещают золотой дождь с неба. Но они говорят другое, куда важнее: в поясе астероидов есть объекты, которые действительно могут поддержать жизнь и технику за пределами Земли. И человечество впервые понимает — какие именно.