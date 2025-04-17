Желающих купить так и не нашлось: Дом Москвы продолжают содержать налогоплательщики

По информации на сайте аукциона, на Дом Москвы не было сделано ни одной заявки. Недвижимость по адресу Марияс, 7, включает в себя земельный участок площадью 966 квадратных метров и находящееся на нем здание. Стартовая цена на аукционе составляла 2,142 миллиона евро, а шаг аукциона — 10 000 евро.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагался по стартовой цене 3,57 миллиона евро. Позже цена была снижена на 20%, и на повторном аукционе здание предлагали уже за 2,856 миллиона евро, но и тогда не нашлось желающих. На следующем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 миллиона евро, однако интересующихся вновь не оказалось.

На предыдущем аукционе, завершившемся 24 февраля 2025 года, недвижимость предлагалась уже по цене 2,142 миллиона евро.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать Московский дом, находившийся в ведении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов. Предполагается, что средства, полученные от продажи, поступят в государственный бюджет и позже будут направлены на поддержку жителей Украины.

Как сообщалось ранее, после перехода в собственность государства здания "Дом Москвы" в Риге, на ул. Марияс, из бюджета потребуется около 495 395 евро на ежегодные расходы по его содержанию.





