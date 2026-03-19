Конфликт на Ближнем Востоке учтен: ЕЦБ не меняет процентные ставки

Таким образом, ставка по депозитной линии останется на уровне 2%, ставка по основным операциям рефинансирования – 2,15%, а по кредитной линии – 2,40%, сообщил ЕЦБ.

Совет ЕЦБ твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе. Военные действия на Ближнем Востоке сделали экономические перспективы значительно более неопределенными и привели к риску роста инфляции и риску снижения экономического роста. Рост цен на энергоносители окажет существенное влияние на инфляцию в ближайшем будущем. В среднесрочной перспективе последствия будут зависеть как от интенсивности и продолжительности военного конфликта, так и от влияния цен на энергоносители на потребительские цены и экономику.

Совет ЕЦБ заверил, что хорошо подготовлен к преодолению этой неопределенности. Инфляция остается на целевом уровне в 2%, долгосрочные инфляционные ожидания стабильны, а экономика в последние кварталы демонстрирует устойчивость. Поступающие в предстоящий период данные помогут оценить влияние военных действий на перспективы инфляции и связанные с ними риски. Совет ЕЦБ внимательно следит за ситуацией, и подход, основанный на данных, позволит определить соответствующий курс денежно-кредитной политики.

Новый прогноз экспертов ЕЦБ в порядке исключения включает данные по состоянию на 11 марта, что является более поздней датой, чем обычно. Согласно базовому прогнозу, средняя общая инфляция в 2026 году составит 2,6%, в 2027 году – 2%, а в 2028 году – 2,1%.

Прогноз инфляции, особенно на 2026 год, был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с декабрьским прогнозом. Причиной этому стал рост цен на энергоносители из-за начавшейся на Ближнем Востоке войны. Без учета компонентов энергоносителей и продуктов питания инфляция в 2026 году, вероятно, составит в среднем 2,3%, в 2027 году – 2,2%, а в 2028 году – 2,1%. Это также превышает уровень, прогнозировавшийся в декабре, и в основном обусловлено более высокими ценами на энергоносители, которые используются при расчете соответствующего показателя инфляции.

Согласно прогнозу экспертов, экономический рост в 2026 году составит в среднем 0,9%, в 2027 году – 1,3%, а в 2028 году – 1,4%. Показатель на 2026 год был пересмотрен в сторону понижения, что отражает глобальное влияние военных действий на сырьевые рынки, реальные доходы и деловую уверенность. В то же время ожидается, что дальнейший рост будут поддерживать низкий уровень безработицы, сильные балансы частного сектора, а также государственные расходы на оборону и инфраструктуру.

В соответствии с целью, поставленной в рамках стратегии денежно-кредитной политики Совета ЕЦБ, – учитывать риски и неопределенность при принятии решений, – эксперты также оценили возможное влияние начавшейся на Ближнем Востоке войны на экономический рост и инфляцию в рамках нескольких альтернативных иллюстративных сценариев. Эти сценарии будут опубликованы на сайте ЕЦБ вместе с прогнозом экспертов.

Согласно анализу сценариев, более длительные перебои в поставках нефти и газа могут привести к более высокой инфляции и более низкому экономическому росту по сравнению с базовым прогнозом. В среднесрочной перспективе влияние на инфляцию будет в наибольшей степени зависеть от масштаба косвенных и вторичных последствий более сильного и продолжительного энергетического шока.

Решения о соответствующем курсе денежно-кредитной политики принимаются на основе данных, и Совет ЕЦБ будет принимать их на каждом заседании исходя из текущей ситуации. В частности, решения по процентным ставкам будут зависеть от оценки Советом перспектив инфляции и связанных с ней рисков в контексте поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссии денежно-кредитной политики. Совет не берет на себя конкретных обязательств относительно будущей траектории базовых процентных ставок.