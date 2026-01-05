Земля подкармливает Луну миллиарды лет: учёные нашли неожиданный следы!

Учёные из University of Rochester выяснили, что магнитное поле Земли не только защищает планету, но и направляет к Луне мельчайшие частицы нашей атмосферы. Солнечный ветер выбивает ионы из верхних слоёв атмосферы Земли, а магнитное поле ведёт их по невидимым линиям — иногда прямо к поверхности Луны.

Этот процесс идёт очень медленно, но непрерывно — и продолжается уже миллиарды лет.

Именно так учёные объясняют загадочные газы, найденные в лунном грунте, доставленном миссиями Apollo. В образцах обнаружены вода, азот, углекислый газ и другие летучие вещества. Их количество слишком велико, чтобы объяснить всё только солнечным ветром — часть явно пришла с Земли.

Компьютерные модели показали неожиданный результат: при наличии магнитного поля перенос частиц к Луне оказался даже эффективнее, чем на ранней Земле без магнитной защиты. Магнитное поле работает как гигантская воронка, тихо переправляя земное «дыхание» в космос.

Учёные считают, что лунный грунт может быть архивом истории атмосферы Земли — от климата и океанов до условий, в которых зарождалась жизнь. А заодно — потенциальным ресурсом для будущих лунных баз: вода и азот могут оказаться полезными для длительного пребывания человека на Луне.

Проще говоря, Луна — это не просто спутник. Это хранилище следов самой Земли!