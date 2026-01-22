Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

«Действительно, представители США сегодня приедут в Москву. Они ждали, как пройдет наша встреча с президентом Трампом. Сейчас они отправятся в Москву, а представители моей команды будут говорить с представителями команды США. Это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах — завтра и послезавтра. Я надеюсь, что Объединенные Арабские Эмираты в курсе, потому что американцы любят вообще удивлять всех, но эта встреча должна состояться», — приводит цитату Зеленского телеканал «Дождь».

Переговоры начнутся в пятницу и, согласно плану, продлятся два дня. Это будут переговоры на техническом уровне.

«Это лучше, чем не иметь никакого диалога», — отметил Зеленский.

Ранее о том, что после Москвы американцы планируют поехать в Абу-Даби, говорил и Стив Уиткофф. Он упомянул, что в ОАЭ речь пойдет об экономическом будущем Украины.