Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Зеленский: в пятницу пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и США

© Lsm.lv 22 января, 2026 18:35

Важно 0 комментариев

В ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США, заявил Владимир Зеленский. Как отмечает Би-би-си, переговоры состоятся после череды встреч в Давосе и визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

«Действительно, представители США сегодня приедут в Москву. Они ждали, как пройдет наша встреча с президентом Трампом. Сейчас они отправятся в Москву, а представители моей команды будут говорить с представителями команды США. Это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах — завтра и послезавтра. Я надеюсь, что Объединенные Арабские Эмираты в курсе, потому что американцы любят вообще удивлять всех, но эта встреча должна состояться», — приводит цитату Зеленского телеканал «Дождь».

Переговоры начнутся в пятницу и, согласно плану, продлятся два дня. Это будут переговоры на техническом уровне.

«Это лучше, чем не иметь никакого диалога», — отметил Зеленский.

Ранее о том, что после Москвы американцы планируют поехать в Абу-Даби, говорил и Стив Уиткофф. Он упомянул, что в ОАЭ речь пойдет об экономическом будущем Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (8)

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу
Важно

«Получится хороший контент»: латвийский блогер прячется от полиции в лесу (1)

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода
Важно

Это вам не шутки: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему шерсть греет даже во влажную погоду и в чём её главный секрет?

Всюду жизнь 19:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Кажется странным, но факт: шерстяная одежда остаётся тёплой даже тогда, когда становится слегка влажной. Более того — в этот момент она может греть ещё сильнее.

Читать

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Сбежавший в Россию бывший латвийский политик и телеведущий Андрей Мамыкин предложил выпустить по Латвии ракету.

Читать

По латвийским дорогам дорого ездить: Сейм повысил налог для грузовых машин

Новости Латвии 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

 В четверг Сейм принял ранее возвращенные президентом на повторное рассмотрение поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами. Поправки предусматривают, что с 1 марта изменятся ставки виньеток для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны, тогда как для более легкого коммерческого транспорта изменения вступят в силу со следующего года.

Читать

Что скрывается под льдом Антарктиды: учёные увидели невозможное!

Наука 18:22

Наука 0 комментариев

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Подо льдами Антарктиды — целый мир. И теперь его удалось рассмотреть как никогда раньше.

Читать

Лучше прийти самой: полиция разыскивает женщину на фото (ФОТО)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Сотрудники государственной полиции в Лиепае призывают вас обратить внимание на женщину на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить ее личность, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию, позвонив по номеру 112.

Читать

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Читать