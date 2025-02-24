Зеленский: Украина готова к обмену пленными «всех на всех»

Одним из сигналов о реальной готовности РФ завершить войну может стать освобождение всех украинских пленных, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант", - заявил он в понедельник, 24 февраля, на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, в котором участвуют международные партнеры страны в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский пояснил, что процесс окончания войны должен начаться "с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет". "И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014 года", - добавил он.

В переговорах с РФ должны участвовать Украина и Европа

Глава украинского государства также подчеркнул, что его страна должна быть за столом переговоров об окончании войны, поскольку против нее РФ ведет войну. Кроме того, в мирном процессе должны участвовать европейцы. "Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы", - отметил Зеленский.

Украина, Европа и США должны находиться за столом переговоров напротив России, "чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении", указал он.

В Киев прибыло руководство ЕС

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли руководители ЕС - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Евросовета Антониу Кошта в сопровождении 20 еврокомиссаров, а также главы государств и правительств 13 стран. Еще более 20 лидеров участвуют в конференции по видеосвязи.

Еще во время поездки на поезде фон дер Ляйен объявила, что вскоре представит всеобъемлющий план по расширению производства вооружений и укреплению обороноспособности ЕС, выгоду от которого получит и Украина. Кроме тог, будут предприняты дальнейшие шаги для повышения энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.