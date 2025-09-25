Украина не будет бомбить гражданское население, потому что «мы не террористы», сказал Зеленский в интервью Axios. Но это, по его словам, не касается центров власти, таких как Кремль, возможность ударов по которым вполне можно рассмотреть. «Им нужно знать, где находятся бомбоубежища, – сказал Зеленский о кремлевских чиновниках. – Им это необходимо. Если они не прекратят войну, это [бомбоубежище] им в любом случае понадобится». Если Украину будут атаковать, она «будет отвечать, каждый день», пообещал президент.

Основными же целями бомбардировок будут объекты энергетической инфраструктуры и заводы, производящие вооружения. Трамп, по словам Зеленского, однозначно поддержал удары по таким целям. Украинский президент попросил у американского новую систему вооружения, которая, по его словам, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он не стал ее называть, добавив лишь, что Трамп сказал ему: «Мы над этим поработаем».

Если Украина получит дополнительное дальнобойное вооружение от США, «мы его используем», хотя и не обязательно, сказал Зеленский. У Украины уже есть дроны, способные доставать до расположенных в глубине российской территории объектов, но новый американский комплекс окажет дополнительное давление на Путина, считает он.

С помощью дронов Украина вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей в России, что привело к росту цен на бензин, его дефициту в двух десятках регионов и падению экспорта дизельного топлива.



В Новороссийске прекратили отгрузку нефти на экспорт из-за атак украинских беспилотников

Украина должна отвечать на российские удары – так, со слов Зеленского, заявил Трамп во время их встречи. «Если они атакуют наши энергообъекты, президент Трамп поддерживает, чтобы мы могли отвечать [ударами] по [их] энергообъектам», – сказал Зеленский. То же самое, по его словам, Трамп сказал о заводах по производству беспилотников и полигонах, с которых по Украине запускаются ракеты, хотя они хорошо защищены.

Во вторник Трамп заявил, что Украина может отвоевать у России оккупированные территории, но помочь ей в этом должен Евросоюз.

Зеленский также сказал Axios, что готов оставить свой пост после окончания войны. «Моя цель – закончить войну», а не продолжать работать президентом, и он «готов» уйти с поста после установления мира, сказал Зеленский. Если договоренность о прекращении огня будет достигнута он, по его словам, попросит парламент организовать проведение выборов.

Выборы президента Украины должны были состояться в мае 2024 года, но, согласно конституции, были отложены из-за военного положения, которое действует в стране. Кроме того, около 20% украинской территории остаются под российской оккупацией, миллионы граждан покинули страну, спасаясь от агрессии. «Во время прекращения огня» можно так организовать режим безопасности, чтобы «дать возможность провести выборы», сказал Зеленский.