Зеленский: будем бить по Кремлю ракетами, которые даст Украине Трамп (1)

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 16:39

Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа специфические ракеты, которые позволят наносить удары по объектам, уничтожение которых должно сподвигнуть Владимира Путина начать переговоры. Трамп, по словам президента Украины, такие удары поддержал. При это Зеленский не исключил и бомбардировок российских центров власти, пишет The Moscow Times.

Украина не будет бомбить гражданское население, потому что «мы не террористы», сказал Зеленский в интервью Axios. Но это, по его словам, не касается центров власти, таких как Кремль, возможность ударов по которым вполне можно рассмотреть. «Им нужно знать, где находятся бомбоубежища, – сказал Зеленский о кремлевских чиновниках. – Им это необходимо. Если они не прекратят войну, это [бомбоубежище] им в любом случае понадобится». Если Украину будут атаковать, она «будет отвечать, каждый день», пообещал президент.

Основными же целями бомбардировок будут объекты энергетической инфраструктуры и заводы, производящие вооружения. Трамп, по словам Зеленского, однозначно поддержал удары по таким целям. Украинский президент попросил у американского новую систему вооружения, которая, по его словам, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он не стал ее называть, добавив лишь, что Трамп сказал ему: «Мы над этим поработаем».

Если Украина получит дополнительное дальнобойное вооружение от США, «мы его используем», хотя и не обязательно, сказал Зеленский. У Украины уже есть дроны, способные доставать до расположенных в глубине российской территории объектов, но новый американский комплекс окажет дополнительное давление на Путина, считает он.

С помощью дронов Украина вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей в России, что привело к росту цен на бензин, его дефициту в двух десятках регионов и падению экспорта дизельного топлива.

В Новороссийске прекратили отгрузку нефти на экспорт из-за атак украинских беспилотников
Украина должна отвечать на российские удары – так, со слов Зеленского, заявил Трамп во время их встречи. «Если они атакуют наши энергообъекты, президент Трамп поддерживает, чтобы мы могли отвечать [ударами] по [их] энергообъектам», – сказал Зеленский. То же самое, по его словам, Трамп сказал о заводах по производству беспилотников и полигонах, с которых по Украине запускаются ракеты, хотя они хорошо защищены.

Во вторник Трамп заявил, что Украина может отвоевать у России оккупированные территории, но помочь ей в этом должен Евросоюз.

Зеленский также сказал Axios, что готов оставить свой пост после окончания войны. «Моя цель – закончить войну», а не продолжать работать президентом, и он «готов» уйти с поста после установления мира, сказал Зеленский. Если договоренность о прекращении огня будет достигнута он, по его словам, попросит парламент организовать проведение выборов.

Выборы президента Украины должны были состояться в мае 2024 года, но, согласно конституции, были отложены из-за военного положения, которое действует в стране. Кроме того, около 20% украинской территории остаются под российской оккупацией, миллионы граждан покинули страну, спасаясь от агрессии. «Во время прекращения огня» можно так организовать режим безопасности, чтобы «дать возможность провести выборы», сказал Зеленский.

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ (1)

Важно 19:39

Важно 1 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть (1)

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 1 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету (1)

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 1 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД (1)

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 1 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии (1)

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 1 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы (1)

Мир 18:34

Мир 1 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

