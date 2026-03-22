Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Запретить и устранить»: Линда Мурниеце сравнила сбор мусульман для молитвы с празднованием 9 мая (3)

Редакция PRESS 22 марта, 2026 10:40

Важно 3 комментариев

скриншот с 1188 TV

Видеоролик, запечатлевший совместную молитву мусульман по случаю окончания Рамадана в пятницу, вызвал широчайший резонанс в соцсетях. В основном реакция везде одинакова: "Запретить и не пущать!". Но Ид-аль-Фитр с 9 мая, кажется, ещё никто не сравнивал. Кроме бывшего министра внутренних дел, а ныне бизнесвумен Линды Мурниеце.

"Несогласованное собрание. Точно такое же, как празднование 9 мая. Подлежит запрету и устранению", - пишет она на платформе "Х".

А вот как комментируют её твит:

- Сравнивать мирную молитву в Ид-аль-Фитр с политическими торжествами 9 мая совершенно неуместно. 9 мая в Латвии запрещено законом, поскольку символизирует оккупацию. Свобода религии, напротив, гарантирована статьёй 99 Сатверсме Латвийской Республики. Молитва - это не политический митинг, не несогласованное собрание, это проявление основных прав человека. Если вам молитва кажется "опасной", то проблема в ваших предубеждениях, а не в законе.

- Тогда и паломничество в Аглону надо запретить. Они блокируют местные дороги и мешают движению.

- Это такие же выразители чуждой идеологии в Латвии, как русские коммунисты с 9 мая! В Латвии - недопустимо! ВОН!

- Оккупантов 9 мая сюда привела чуждая власть, а этих оккупантов впустили мы сами! У вас самой нет какого-то чувства ответственности за это и за своих коллег, друзей с политическим влиянием?

- Как можно запретить и устранить собрание на частной территории?

- Линда, надо вернуться в МВД.

- В Латвии - свобода вероисповедания.

- Араб к другой Линде убежал, поэтому такая ненависть?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

