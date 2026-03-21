Заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс, комментируя обнародованную ранее в этом году информацию о том, что мусульмане, проживающие в Латвии, хотят, чтобы в стране была построена первая мечеть, отметил, что мечетям нет места в Латвии и Риге, и что он категорически против строительства таких сооружений или укрепления подобной религии в Латвии. Но если мечетей нет, то мусульмане молятся прямо на улице. Такую картину запечатлел житель Риги в Плявниеки. И выложил кадры в соцсети Threads.