Зачем повару английский язык? Жители Латвии жалуются на необоснованные требования в вакансиях

Как поясняет Бюро омбудсмена, знание иностранного языка может быть обоснованным требованием, но только в том случае, если оно необходимо для выполнения конкретных должностных обязанностей. Такие требования не должны быть произвольными или просто «желательными».

Если в объявлении о приеме на работу указано, что какое-либо умение необходимо, то работодатель обязан обосновать, что без этого навыка невозможно выполнение рабочих задач. Требование должно быть связано с реальными, а не предполагаемыми в будущем обязанностями. На практике же нередко встречаются случаи, когда работодатели указывают в вакансиях знание иностранных языков как обязательное, хотя на деле эти знания не применяются в работе. Такие случаи выявляются в ходе проверок омбудсмена.

Пример оправданного требования: руководитель производственного цеха должен регулярно взаимодействовать с иностранными партнёрами, например, с заводами во Франции. В таком случае знание французского языка действительно необходимо, и в объявлении нужно прямо указать это: «Необходимо знание французского языка для общения с партнёрами из Франции».

Пример необоснованного требования: в объявлении о вакансии повара указано, что желательно знание английского языка. Некоторые кандидаты, не владеющие английским, отказываются от участия в конкурсе, считая себя неподходящими. Однако при проверке выясняется, что английский язык вовсе не нужен для выполнения обязанностей повара. Работодатель поясняет, что знание языка желательно лишь ради удобства общения с латвийскими клиентами или коллегами, не говорящими по-латышски. Такое требование считается надуманным и нарушающим права соискателей.

Омбудсмен подчёркивает: даже если кому-то кажется, что знание иностранного языка в конкретной ситуации уместно, важно оценивать реальную необходимость. Необоснованные требования ограничивают права людей, говорящих только на государственном языке, и создают дискриминацию, что противоречит Закону о труде.

Кроме того, в вакансиях нередко указываются и другие требования, не соответствующие трудовому законодательству. С целью разъяснения прав и обязанностей как работодателям, так и соискателям, Бюро омбудсмена подготовило специальный информационный материал о том, какие формулировки допустимы в объявлениях о приеме на работу. Омбудсмен призывает всех заинтересованных ознакомиться с этим документом.