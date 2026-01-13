Заблудились? Пятеро латвийцев случайно забрели в Россию

С установлением ледяного покрова активизировались и любители подледного лова, которые отправляются на рыбалку на эстонские озера.

Конкретный инцидент произошел на озере Ляммиярв (Теплое озеро), которое граничит с Россией. В субботу утром пятеро жителей Латвии забрели на территорию РФ, где их задержали российские пограничники. Предположительно, в темноте они не заметили знаки, предупреждающие о запретной зоне.

Эстонские пограничники сообщают, что в России нарушители границы, скорее всего, были подвергнуты административному наказанию. После этого в понедельник они были переданы обратно Эстонии.

Ожидается, что в ближайшее время поток латвийских рыболовов в Эстонию только увеличится, так как власти разрешили выход на лед Чудского озера.

Рыбаки из Латвии облюбовали и другие эстонские озера. Эстонское общественное СМИ пообщалось с тремя латвийцами из Резекне, которые ехали три с половиной часа, чтобы добраться до озера Ляммиярв и провести там несколько дней.

«Наш лед [в Латвии] очень хрупкий и очень опасный. Сейчас нигде невозможно рыбачить. Здесь больше рыбы, и для нас это также отдых, поэтому мы здесь», — рассказал в интервью ERR рыболов Андрис Раудович.