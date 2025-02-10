Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

За воробья в стационаре — почти 100 евро в день: как Рига тратит средства на пострадавших диких птиц

© LETA 10 февраля, 2025 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

На уход за бродячими и дикими животными Рижское самоуправление выделяет более 300 000 евро в год, и львиная доля суммы идет на оказание помощи пострадавшим птицам. В прошлом году за это было заплачено более 80 000 евро, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения "de facto".

За одну птицу до сих пор приходилось платить в среднем 116 евро, однако в заключенном в этом году договоре ООО "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" подняло расценки вдвое.

Долгие годы заботу о пострадавших на территории столицы животных самоуправление возлагало на ветеринарную клинику доктора Бейнертса. Три года назад ее обошло в конкуренции общество "Dzīvnieku pansija Ulubele", которое возглавляет Илзе Джонсоне, и с тех пор другие претенденты на конкурсы заявок не подавали.

Цена предлагаемой услуги пошла вверх. В 2021 году сумму (139 000 евро без НДС), перечисленную самоуправлением за три года, "Ulubele" потратило уже к середине срока. И в следующей закупке в 2023 году, которую выиграла компания "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" с "Ulubele" в качестве субподрядчика, деньги закончились раньше, чем планировалось.

Поданное же "Зоополицией" осенью прошлого года предложение было настолько дорогим, что муниципалитет решил прекратить закупку, выделив уход за дикими животными в отдельную закупку, а звонки жителей обслуживает сам.

Анализ показал, что среди пострадавших преобладают не собаки и кошки, а дикие животные, 80% из которых - птицы. В прошлом году Рижское самоуправление оказало помощь 711 птицам, что обошлось в 83 000 евро, то есть в среднем в 116 евро за одну птицу.

"Заключенные ранее контракты позволяют исполнителю эластично реагировать на ситуацию и в тот момент, когда, например, поступает много звонков о диких птицах, заниматься сбором диких птиц, в итоге договор условно выполняется. Но при этом не решается проблема собак и кошек", - отметил председатель комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестурс Зепс.

(Lsm.lv)
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Инфляция снижается: какими были цены в январе

Новости Латвии 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать
Загрузка

Золотая рыбка: шпроты и другие рыбные консервы скоро сильно вырастут в цене

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Скоро шпроты могут стать редким деликатесом, поскольку переработчики рыбы будут испытывать нехватку сырья кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов AS «Brīvais vilnis» Арнольдс Бабрис.

Скоро шпроты могут стать редким деликатесом, поскольку переработчики рыбы будут испытывать нехватку сырья кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов AS «Brīvais vilnis» Арнольдс Бабрис.

Читать

Едем за лекарствами в Египет, Литву, Эстонию: почему в Латвии не дешевеет?

Бизнес 13:57

Бизнес 0 комментариев

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

Читать

airBaltic попала в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Читать

Из Риги запустят прямые рейсы до Нью-Йорка

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Авиакомпания "Norse Atlantic Airways" в будущем планирует рейсы по маршруту Рига-Нью-Йорк, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать

Комплексы неполноценности и некомпетентности: музыкант критикует выбор песни на Евровидение

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

В минувшие выходные стало известно, какая песня в этом году поедет от Латвии на конкурс "Евровидение", и, судя по реакции в соцсетях, многих выбор разочаровал.

Читать

Групповое насилие в пансионате «Майори»: преступления 50-х

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

Читать