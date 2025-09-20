Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

Редакция PRESS 20 сентября, 2025 12:52

Важно 0 комментариев

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

Треть населения Латвии общается на русском языке. Повышение НДС для русскоязычной прессы ударит не только по издателям, но и по их аудитории. Это очевидным образом приведёт к усилению раскола, так как одна часть общества получает налоговую льготу, а другая новое налоговое бремя.

В результате правящие в очередной раз топчутся по равным конкурентным условиям и продолжают подрывать доверие общества.

Нужно ли с этим бороться?

Мой ответ - безусловно да. Вводимая норма вступает в противоречие с принципом налоговой нейтральности ЕС, где одинаковые товары не должны облагаться по-разному без веской причины. Нужно задействовать все международные механизмы (ЕСПЧ, Конвенция о правах меньшинств) и доказывать, что данная норма непропорционально ограничивает доступ к информации.

Но, прежде чем перейти к международным судам, как мы знаем, будет необходимо пройти местные инстанции вплоть до конституционного суда. Это надо рассматривать как необходимую домашнюю работу, потому что наша Фемида слепа к подобного рода дискриминации и считает её оправданной - в этом мы уже не раз успели убедится.

Буду честен до конца, не очень уже верю и в ЕСПЧ. Налоговые дела там выигрываются редко, однако язык как «иной статус» и доля русскоязычной аудитории могут усилить аргументацию, если будет показан существенный сдерживающий эффект на доступ к прессе.

Но в любом случае, нельзя сдаваться без борьбы. Призываю издательства и всех кого будут касаться налоговые изменения - начинать готовить иск в суд. Бороться с дискриминацией - это правильно, это достойно и вы защитите не только свои бизнес-интересы, но и интересы своих читателей. Потому что следующим шагом они уже и русские народные сказки на латышском языке запретят читать".

 

Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

Мир 13:59

Мир 0 комментариев

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Важно 13:47

Важно 0 комментариев

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

Мир 12:52

Мир 0 комментариев

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

