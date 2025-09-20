За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

Треть населения Латвии общается на русском языке. Повышение НДС для русскоязычной прессы ударит не только по издателям, но и по их аудитории. Это очевидным образом приведёт к усилению раскола, так как одна часть общества получает налоговую льготу, а другая новое налоговое бремя.

В результате правящие в очередной раз топчутся по равным конкурентным условиям и продолжают подрывать доверие общества.

Нужно ли с этим бороться?

Мой ответ - безусловно да. Вводимая норма вступает в противоречие с принципом налоговой нейтральности ЕС, где одинаковые товары не должны облагаться по-разному без веской причины. Нужно задействовать все международные механизмы (ЕСПЧ, Конвенция о правах меньшинств) и доказывать, что данная норма непропорционально ограничивает доступ к информации.

Но, прежде чем перейти к международным судам, как мы знаем, будет необходимо пройти местные инстанции вплоть до конституционного суда. Это надо рассматривать как необходимую домашнюю работу, потому что наша Фемида слепа к подобного рода дискриминации и считает её оправданной - в этом мы уже не раз успели убедится.

Буду честен до конца, не очень уже верю и в ЕСПЧ. Налоговые дела там выигрываются редко, однако язык как «иной статус» и доля русскоязычной аудитории могут усилить аргументацию, если будет показан существенный сдерживающий эффект на доступ к прессе.

Но в любом случае, нельзя сдаваться без борьбы. Призываю издательства и всех кого будут касаться налоговые изменения - начинать готовить иск в суд. Бороться с дискриминацией - это правильно, это достойно и вы защитите не только свои бизнес-интересы, но и интересы своих читателей. Потому что следующим шагом они уже и русские народные сказки на латышском языке запретят читать".