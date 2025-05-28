«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным»: Божена Рынска

-Была позавчера в ДЕПО. Там не все продавцы хорошо по-русски говорят. Я дважды начинала говорить по латышски. При этом я так и не выучила склонений кроме как единственное число аккузатив, и все говорю в нем. Так мне и помогают, и говорят, что я хорошо говорю, и переходят на русский, когда затык совсем.

Я могу по латышски объяснить, какого размера мне нужен керамзит, и что он в большую миску под вишню. Но детали уже нет — и ничего, вполне доброжелательно объяснялись на двух языках. Компостер — лаби ман? Мана земе ир четри квадраметру. Немаз, мазс, — отвечает продавец. И дальше по русски отвечает примерно также, как я по латышски: Это отходы. Еда. Чтобы мусора было мало. Больше надо.

Дважды объяснялись на двух языках, расстались с улыбками.

И для сравнения. Откровения одной женщины, лично мне высказанные.

— я в последние два года с латышами только по русски говорю. И пусть только попробуют не понять! Ничего, все как миленькие понимают.

При этом она сама, мама и бабушка родились в Латвии. И язык она знает безупречно. И паспорт гражданки.

...В комментариях Божене пясняют:

-Ничего, все как миленькие понимают" - это форма гражданского протеста, может быть и не самая умная. Они не считают себя иммигрантами, в отличие от вас. Если в стране около половины русскоязычного населения, живущих с момента провозглашения суверенитета , их "защитное поведение" предопределено их положением. И совсем не обязательно это "пропутинская вата" , с георгиевской лентой и двуглавой птицей во всю башку.