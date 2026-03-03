Без техосмотра и страховки, c чужими номерами: лихач рассекал по улицам Риги (ВИДЕО)

На улице Густава Земгала гатве сотрудники полиции, осуществляя контроль за дорожным движением на автомобиле без опознавательных знаков, зафиксировали автомобиль «BMW», который в зоне с разрешённой скоростью 70 км/ч обогнал служебную машину, двигаясь со скоростью 117 км/ч.

Правоохранители приняли решение остановить водителя «BMW» и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, подали требование остановиться. Однако водитель скорость не снизил и продолжил движение. Полицейские неоднократно повторяли требование об остановке, но водитель «BMW», грубо игнорируя их указания, увеличил скорость до 200 км/ч и продолжил бегство в направлении проспекта Виестура.

Лихач продолжил движение в сторону Берги, грубо нарушая как скоростной режим, так и другие правила дорожного движения. Полиция неоднократно требовала остановиться, однако водитель продолжал игнорировать требования, в связи с чем были привлечены дополнительные силы полиции.

Продолжая движение по улице Яунциема гатве, один из полицейских автомобилей перекрыл дорогу беглецу, тем самым остановив его, однако перед полной остановкой водитель «BMW» задел ещё один служебный автомобиль. После остановки транспортного средства сотрудники полиции установили, что за рулём находился молодой человек 2005 года рождения.

Кроме того, правоохранители выяснили, что на автомобиле были установлены номерные знаки, не соответствующие регистрационным документам, а также что в установленный срок не был пройден государственный техосмотр и отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства.

По данным фактам и за превышение разрешённой скорости Госполиция начала процессы об административных правонарушениях, а за неповиновение требованию остановить транспортное средство — возбуждено уголовное дело.