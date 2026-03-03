Без техосмотра и страховки, c чужими номерами: лихач рассекал по улицам Риги (ВИДЕО)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 18:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts Policija

В воскресенье, 1 марта, в Риге Государственная полиция после погони задержала молодого человека 2005 года рождения. Во время бегства водитель нарушил целый ряд правил дорожного движения, в том числе разогнался до 200 км/ч.

На улице Густава Земгала гатве сотрудники полиции, осуществляя контроль за дорожным движением на автомобиле без опознавательных знаков, зафиксировали автомобиль «BMW», который в зоне с разрешённой скоростью 70 км/ч обогнал служебную машину, двигаясь со скоростью 117 км/ч.

Правоохранители приняли решение остановить водителя «BMW» и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, подали требование остановиться. Однако водитель скорость не снизил и продолжил движение. Полицейские неоднократно повторяли требование об остановке, но водитель «BMW», грубо игнорируя их указания, увеличил скорость до 200 км/ч и продолжил бегство в направлении проспекта Виестура.

Лихач продолжил движение в сторону Берги, грубо нарушая как скоростной режим, так и другие правила дорожного движения. Полиция неоднократно требовала остановиться, однако водитель продолжал игнорировать требования, в связи с чем были привлечены дополнительные силы полиции.

Продолжая движение по улице Яунциема гатве, один из полицейских автомобилей перекрыл дорогу беглецу, тем самым остановив его, однако перед полной остановкой водитель «BMW» задел ещё один служебный автомобиль. После остановки транспортного средства сотрудники полиции установили, что за рулём находился молодой человек 2005 года рождения.

Кроме того, правоохранители выяснили, что на автомобиле были установлены номерные знаки, не соответствующие регистрационным документам, а также что в установленный срок не был пройден государственный техосмотр и отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства.

По данным фактам и за превышение разрешённой скорости Госполиция начала процессы об административных правонарушениях, а за неповиновение требованию остановить транспортное средство — возбуждено уголовное дело.

Комментарии (0)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

