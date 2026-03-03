Заплатили 50 000 за копию кота… а характер всё равно другой?

Редакция PRESS 3 марта, 2026 16:23

Животные 0 комментариев

Клонировать домашнего питомца сегодня реально. Но вернуть того самого любимца — нет.

Американка Келли Андерсон после смерти своего рэгдолла Чаи решилась на дорогостоящий шаг: в 2017 году она взяла кредит и запустила процесс клонирования. Тогда это стоило около 25 000 долларов. Сегодня — примерно 50 000.

Через четыре года она получила нового котёнка — Белль. Генетически это почти точная копия Чаи. Но характер?

Учёные говорят прямо: клон — это не «копировать-вставить».

Исследования показывают, что базовые черты темперамента — активность, общительность — могут совпадать. Но особенности, связанные с опытом, обучением и средой, различаются.

Профессор Джеймс Серпелл из Пенсильванского университета сравнивает это с однояйцевыми близнецами: ДНК одинаковая, а личности со временем становятся разными.

Процедура клонирования далека от фантастики. Извлекаются яйцеклетки, проводится гормональная стимуляция суррогатной самки, имплантация эмбриона. Успешность — по данным исследований 2022 года — около 16%, хотя некоторые компании заявляют до 80%.

В 2025 году исследование на клонированных мини-свиньях показало: часть поведенческих черт действительно связана с генетикой, но другие формируются средой. Похожие результаты получены и у собак.

Интересно, что сама хозяйка отмечает: по темпераменту Чаи и Белль похожи — обе «королевы» в доме. Но Белль выросла более социальной и независимой. Чаи в детстве была изолирована из-за болезни, и это повлияло на её характер.

Учёные подчёркивают: клон, скорее всего, будет больше похож на оригинал, чем случайное животное той же породы. Но идентичной личности ждать не стоит.

Клонирование — это повтор генетики.
Но не повтор жизни.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

