Заплатили 50 000 за копию кота… а характер всё равно другой?

Американка Келли Андерсон после смерти своего рэгдолла Чаи решилась на дорогостоящий шаг: в 2017 году она взяла кредит и запустила процесс клонирования. Тогда это стоило около 25 000 долларов. Сегодня — примерно 50 000.

Через четыре года она получила нового котёнка — Белль. Генетически это почти точная копия Чаи. Но характер?

Учёные говорят прямо: клон — это не «копировать-вставить».

Исследования показывают, что базовые черты темперамента — активность, общительность — могут совпадать. Но особенности, связанные с опытом, обучением и средой, различаются.

Профессор Джеймс Серпелл из Пенсильванского университета сравнивает это с однояйцевыми близнецами: ДНК одинаковая, а личности со временем становятся разными.

Процедура клонирования далека от фантастики. Извлекаются яйцеклетки, проводится гормональная стимуляция суррогатной самки, имплантация эмбриона. Успешность — по данным исследований 2022 года — около 16%, хотя некоторые компании заявляют до 80%.

В 2025 году исследование на клонированных мини-свиньях показало: часть поведенческих черт действительно связана с генетикой, но другие формируются средой. Похожие результаты получены и у собак.

Интересно, что сама хозяйка отмечает: по темпераменту Чаи и Белль похожи — обе «королевы» в доме. Но Белль выросла более социальной и независимой. Чаи в детстве была изолирована из-за болезни, и это повлияло на её характер.

Учёные подчёркивают: клон, скорее всего, будет больше похож на оригинал, чем случайное животное той же породы. Но идентичной личности ждать не стоит.

Клонирование — это повтор генетики.

Но не повтор жизни.