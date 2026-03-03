Раздают гранты пачками: 60% бюджета Министерства климата уходит на дотации

Наибольшая доля субсидий в бюджете KEM была в 2023 году, когда министерство было создано и начало свою работу. В то время министерство возглавлял представитель партии «Новое единство» Раймонд Чударс. В том году частным лицам в рамках различных программ поддержки было выделено 17,47 млн евро, а общественным организациям и фондам – 5,2 млн евро.

Министерство поясняет, что ежегодно 121 183 евро выделяются обществу «Pēdas LV» для обеспечения проведения Большой толоки. В то же время в прошлом году 10,6 миллиона евро было выделено 1680 физическим лицам в качестве поддержки для приобретения и установки экологически чистых энергетических установок – солнечные коллекторы, солнечные панели, тепловые насосы, системы накопления электроэнергии и т. д. В целом, с 1 января 2023 года по конец 2025 года помощь получили 9840 физических лиц.

В 2025 году Фонду охраны окружающей среды было выделено 739,5 тысяч евро, а в этом году – 600 тысяч евро на реализацию природоохранных мероприятий и проектов, осуществляемых 19 различными ассоциациями и фондами.

В прошлом году на проекты по сокращению выбросов парниковых газов в охраняемых архитектурных памятниках национального значения было выделено 3,447 миллиона евро, а в этом году – 2,719 миллиона евро. Эти проекты реализуются через Экологический инвестиционный фонд, компанию, принадлежащую KEM. Доходы для этой программы поступают от аукциона квот на выбросы, выделенных Латвии, поясняет министерство.

Информация об этих проектах на сайте министерства недоступна, однако видно, что, как и другие министерства, KEM также имеет свой Консультативный совет, в который входят 10 отраслевых ассоциаций, в том числе те, которые уже получают финансирование от Фонда интеграции общества.