Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Раздают гранты пачками: 60% бюджета Министерства климата уходит на дотации

Редакция PRESS 3 марта, 2026 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Согласно предварительным оценкам государственного бюджета, около 60% бюджетных расходов Министерства климата и энергетики (KEM) составляют различные виды грантов предприятиям, ассоциациям, фондам и частным лицам. Правда, в этом году средства для частных лиц не выделены, но общая сумма грантов превышает 62 миллиона евро, пишет Inc-Baltics.

Наибольшая доля субсидий в бюджете KEM была в 2023 году, когда министерство было создано и начало свою работу. В то время министерство возглавлял представитель партии «Новое единство» Раймонд Чударс. В том году частным лицам в рамках различных программ поддержки было выделено 17,47 млн евро, а общественным организациям и фондам – 5,2 млн евро.

Министерство поясняет, что ежегодно 121 183 евро выделяются обществу «Pēdas LV» для обеспечения проведения Большой толоки. В то же время в прошлом году 10,6 миллиона евро было выделено 1680 физическим лицам в качестве поддержки для приобретения и установки экологически чистых энергетических установок – солнечные коллекторы, солнечные панели, тепловые насосы, системы накопления электроэнергии и т. д. В целом, с 1 января 2023 года по конец 2025 года помощь получили 9840 физических лиц.

В 2025 году Фонду охраны окружающей среды было выделено 739,5 тысяч евро, а в этом году – 600 тысяч евро на реализацию природоохранных мероприятий и проектов, осуществляемых 19 различными ассоциациями и фондами.

В прошлом году на проекты по сокращению выбросов парниковых газов в охраняемых архитектурных памятниках национального значения было выделено 3,447 миллиона евро, а в этом году – 2,719 миллиона евро. Эти проекты реализуются через Экологический инвестиционный фонд, компанию, принадлежащую KEM. Доходы для этой программы поступают от аукциона квот на выбросы, выделенных Латвии, поясняет министерство.

Информация об этих проектах на сайте министерства недоступна, однако видно, что, как и другие министерства, KEM также имеет свой Консультативный совет, в который входят 10 отраслевых ассоциаций, в том числе те, которые уже получают финансирование от Фонда интеграции общества.

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать