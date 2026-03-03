Зарплата растет? В ЦСУ раскрыли всё про доходы в Латвии за прошлый год

 Средняя брутто-зарплата в Латвии в прошлом году составила 1815 евро, что на 7,7% или на 129 евро больше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2025 году увеличилась на 8,1% до 1800 евро, а в общественном секторе - на 7% до 1863 евро.

Средняя нетто-зарплата в Латвии составила в прошлом году 1346 евро, или 74,1% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 10,2%, опередив рост потребительских цен и прирост зарплаты до уплаты налогов (брутто). Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 6,3%.

Медианная брутто-зарплата за работу на полную ставку составила в 2025 году 1462 евро, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 105 евро, или на 7,7%. Медианная зарплата после уплаты налогов составила 1117 евро, увеличившись за год на 12,2%.

Как отмечает статистическое управление, изменения средней зарплаты обусловлены не только изменениями в оплате труда работников, но и тенденциями спроса и предложения на рынке рабочей силы, а также структурными изменениями на рынке труда. Совокупное влияние этих факторов отражается в изменениях фонда зарплат и числа работников, занятых на полную ставку, которые используются при расчете средней зарплаты.

В течение года наиболее быстро средняя зарплата росла в сфере прочих услуг (деятельность общественных, публичных и иных организаций, ремонт предметов индивидуального пользования и бытовых принадлежностей, химчистки, парикмахерские, услуги красоты, похоронные услуги и др.) - на 18,9%. В отрасли недвижимости рост составил 14,3%, в сфере административной и обслуживающей деятельности - 9,7%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 9,2%.

В прошлом году среди наиболее высокооплачиваемых отраслей были финансовая и страховая деятельность, где средняя месячная брутто-зарплата составила 3077 евро, информационные и коммуникационные услуги - 2861 евро, профессиональные, научные и технические услуги - 2319 евро, энергетика - 2313 евро. В госуправлении средняя брутто-зарплата составила 2103 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2009 евро, в здравоохранении и социальном уходе - 1841 евро, в отрасли водоснабжения, управления сточными водами и отходами - 1839 евро.

Самая низкая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в сфере размещения и общественного питания - 1190 евро до уплаты налогов.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом наибольший рост средней зарплаты до уплаты налогов был в Видземе - на 11,2%. В Риге и Рижском регионе он составил 7,6%, в Латгале - 7,4%.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Риге и столичном регионе - 1990 евро, тогда как самая низкая - в Латгале, где она составила 1302 евро. Наибольшая разница в среднем уровне оплаты труда сохранялась между Рижским регионом и Латгале - 34,6%.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

