В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2025 году увеличилась на 8,1% до 1800 евро, а в общественном секторе - на 7% до 1863 евро.

Средняя нетто-зарплата в Латвии составила в прошлом году 1346 евро, или 74,1% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 10,2%, опередив рост потребительских цен и прирост зарплаты до уплаты налогов (брутто). Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 6,3%.

Медианная брутто-зарплата за работу на полную ставку составила в 2025 году 1462 евро, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 105 евро, или на 7,7%. Медианная зарплата после уплаты налогов составила 1117 евро, увеличившись за год на 12,2%.

Как отмечает статистическое управление, изменения средней зарплаты обусловлены не только изменениями в оплате труда работников, но и тенденциями спроса и предложения на рынке рабочей силы, а также структурными изменениями на рынке труда. Совокупное влияние этих факторов отражается в изменениях фонда зарплат и числа работников, занятых на полную ставку, которые используются при расчете средней зарплаты.

В течение года наиболее быстро средняя зарплата росла в сфере прочих услуг (деятельность общественных, публичных и иных организаций, ремонт предметов индивидуального пользования и бытовых принадлежностей, химчистки, парикмахерские, услуги красоты, похоронные услуги и др.) - на 18,9%. В отрасли недвижимости рост составил 14,3%, в сфере административной и обслуживающей деятельности - 9,7%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 9,2%.

В прошлом году среди наиболее высокооплачиваемых отраслей были финансовая и страховая деятельность, где средняя месячная брутто-зарплата составила 3077 евро, информационные и коммуникационные услуги - 2861 евро, профессиональные, научные и технические услуги - 2319 евро, энергетика - 2313 евро. В госуправлении средняя брутто-зарплата составила 2103 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2009 евро, в здравоохранении и социальном уходе - 1841 евро, в отрасли водоснабжения, управления сточными водами и отходами - 1839 евро.

Самая низкая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в сфере размещения и общественного питания - 1190 евро до уплаты налогов.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом наибольший рост средней зарплаты до уплаты налогов был в Видземе - на 11,2%. В Риге и Рижском регионе он составил 7,6%, в Латгале - 7,4%.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Риге и столичном регионе - 1990 евро, тогда как самая низкая - в Латгале, где она составила 1302 евро. Наибольшая разница в среднем уровне оплаты труда сохранялась между Рижским регионом и Латгале - 34,6%.