Экономика ЕС без последствий выдержит месяц войны в Иране

Ближайшие четыре недели определят, столкнется ли экономика ЕС с новым кризисом из-за войны Израиля и США против Ирана - об этом пишет агентство Bloomberg во вторник, 3 марта. По мнению экономистов, если эта военная операция продлится четыре недели, как предположил накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Евросоюз не столкнется с существенными экономическими проблемами. Однако более длительная кампания грозит подорвать начинающееся возрождение еврозоны.

"Если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, ущерб будет ограничен, - считают Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе из Bloomberg Economics. - Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства (стран Европейского Союза. - Ред.) тратить больше средств на защиту избирателей от роста цен, и оказать давление на действующих лидеров".

В этом году ситуация в Европе выглядела многообещающей: увеличение государственных расходов в Германии и других странах должно было поддержать дальнейший умеренный экономический рост, а инфляция в целом соответствовала целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, отмечает агентство. Однако эскалация вокруг Ирана последовала за возобновлением путаницы в отношении американских тарифов после того, как Верховный суд США признал незаконными первоначальные пошлины президента Дональда Трампа.

Эксперты считают, что нефть и газ подорожали ненадолго

Утром 3 марта стоимость апрельского фьючерса на газ на крупнейшем в Европе биржевом хабе TTF в Нидерландах выросла до 59,44 евро за мегаватт-час - это рекордный показатель с февраля 2023 года. Цена на нефть марки Brent достигла уровня в 85,12 доллара (73,38 евро) за баррель - самого высокого с июля 2024 года. Однако эксперты рассматривают эти последствия обострения на Ближнем Востоке как временную корректировку, а не как долгосрочный тренд.

Хольгер Шмидинг, главный экономист инвестбанка Berenberg, говорит, что продолжит основывать свой долгосрочный прогноз на цене нефти марки Brent в среднем на уровне 65-70 долларов за баррель, хотя сейчас она превышает 80 долларов. "Я ожидаю, что Трамп приложит все усилия, чтобы предотвратить затяжной скачок цен на энергоносители, способный навредить ему внутри страны, - сказал Шмидинг. - Американские избиратели уже обвиняли его в высоких потребительских ценах еще до ударов по Ирану".

По словам экономиста банковской группы UniCredit Эдоардо Кампанелла, у Ирана также есть причины не затягивать объявленную им блокаду Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. "Китай, который, наряду с Россией, является единственной крупной державой, поддерживающей Иран, сильно зависит от этого морского пути импорта нефти и будет оказывать давление на Тегеран, чтобы тот не ставил его под угрозу", - уверен Кампанелла.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики. Он призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

В результате ударов в стране погибли не менее 787 человек, сообщили 3 марта иранские государственные СМИ со ссылкой на данные Общества Красного Полумесяца Ирана. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных силовиков. Иран в ответ нанес удары по Израилю и по нескольким странам Персидского залива, где также есть погибшие. Тегеран утверждает, что не воюет с арабскими странами, а наносит удары по военным базам США в регионе.

Война Израиля и США против Ирана привела не только к резкому росту цен на нефть и газ, но и к коллапсу авиасообщения на Ближнем Востоке, в регионе застряли десятки тысяч туристов.