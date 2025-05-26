«Я не была информирована»: подробности скандальной закупки питания в школы Риги на 53 миллиона

Как сообщила в воскресенье передача TV3 Nekā personīga, победитель недавнего тендера на школьное питание в Риге был определён случайным образом — 53 миллиона были распределены посредством жеребьёвки, в результате которой выиграла литовская компания. Муниципалитет утверждает, что все предложения были равноценными, поэтому исключительным образом применили метод лотереи.

В общей сложности за контракт на питание в школах и детских садах Риги боролись семь претендентов. Условия тендера позволяли создавать объединения компаний, и потому участие приняли даже фирмы, не связанные с питанием.

В отличие от предыдущих конкурсов, в этом не требовалось предоставлять продукцию высокого качества, не проводился углублённый анализ предыдущих контрактов участников, а также не выяснялись конечные бенефициары компаний, сообщается в передаче. Из-за сниженных требований все участники получили одинаковое количество баллов, поэтому победителя определили с помощью редко применяемого метода — жеребьёвки.

Объясняя, как семь претендентов получили одинаковое количество баллов, исполнительный директор Риги Янис Ланге отметил, что это любопытно.

«Во-первых, я не была информирована о такой процедуре. Зная коллег из Департамента образования, культуры и спорта, могу с уверенностью сказать, что злого умысла здесь не было», — заявила председатель Комитета образования, культуры и спорта Лайма Гейкина (Par!).

Передача уточнила, что в тендере своё предложение подало объединение компаний Aleks un V, CNC, которому по итогам жеребьёвки достались девять школ на общую сумму более 17 миллионов евро.

По данным Firmas.lv, SIA Aleks un V поровну принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову. А SIA CNC на 50% принадлежит Aleks un V и SIA Concord Service Group, владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.

С его компанией в апреле прошлого года расторгла контракт дума Адажского края по организации питания в основной школе Царникавы. Муниципалитет сообщил передаче, что компания не выполнила ряд требований — не установила оборудование в срок, не обеспечила соответствующее меню, происхождение поставленных продуктов не соответствовало указанному в предложении, и самоуправление утратило доверие к добросовестности исполнения обязательств фирмой.

Рига при проведении тендера прошлый опыт претендентов не оценивала.

Результаты конкурса поставили под сомнение несколько компаний, участвовавших в жеребьёвке — SIA Fristar, SIA Baltic Restaurants Latvia, SIA Žaks 2. Жалоба подана в Бюро по надзору за закупками (IUB).

Результаты жеребьёвки вызвали опасения, что конкретные школы могут не обеспечить питание участникам Летнего праздника песни и танца школьников, который состоится этим летом, сообщила Nekā personīga. Исполнительный директор Риги эти риски отрицает. Даже если IUB разрешит заключить контракты, новые поставщики питания начнут работать в учебных заведениях с августа, а питание участников праздника обеспечат действующие подрядчики.

Жалобы в IUB должны быть рассмотрены в течение месяца.

Мэр Риги Вилнис Кирсис (JV) поручил исполнительному директору города оценить законность тендера. А вице-мэр Эдвардс Ратниекс (NA/LRA) призвал Цилинскиса, как председателя Антикоррупционной комиссии, созвать заседание и рассмотреть этот вопрос в комиссии.

Цилинскис сообщил агентству LETA, что заседание планируется провести в четверг, но время его проведения ещё уточняется.

Также фракция "Согласие" в Рижской думе потребовала разъяснений как от IUB, так и от Ланге.

«Это первый тендер в Риге, где победитель определяется путём жеребьёвки. Такой подход нельзя назвать оптимальным, поскольку речь идёт о питании детей — сфере, к которой должны применяться самые высокие стандарты отбора», — считает член Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Анна Владова (S).

Фракция требует немедленно созвать внеочередные заседания комитетов по финансовым и административным вопросам, а также по образованию, культуре и спорту, чтобы обсудить отмену этого тендера.